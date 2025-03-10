В китайских школах вводится обязательный предмет - Искусственный интеллект

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Начиная с осени 2025 года изучение искусственного интеллекта станет обязательным в китайских школах. Об этом говорится в сообщении Муниципальной комиссии по образованию Пекина, передает iphones.ru.

Школы могут сами решать, каким образом преподавать ИИ. Это может быть отдельный предмет или раздел в информатике. Изучение ИИ должно занимать не менее 8 часов в учебном году.

В начальной школе ученикам будут объяснять, как работает ИИ, а в средней и старшей школах будет больше практических занятий.

Также школам рекомендуется применять искусственный интеллект в преподавании других предметов.

Разрабатывать программы по обучению ИИ школы должны совместно с университетами, исследовательскими институтами и ведущими отраслевыми компаниями. В Пекине планируется подготовить 100 «профессиональных известных учителей» в области ИИ и 1000 учителей с базовыми знаниями.

Фото: freepik.com