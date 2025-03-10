Я нашел ошибку
Главные новости:
В начальной школе ученикам будут объяснять, как работает ИИ, а в средней и старшей школах будет больше практических занятий.
В китайских школах вводится обязательный предмет - Искусственный интеллект
Производство пищевых яиц на птицеводческих предприятиях России выросло с 3,173 млрд штук в январе 2024 года до 3,355 млрд штук в январе 2025 года.
Россия в 2025 году сократила импорт куриных яиц почти в 1,2 раза за счет увеличения собственного производства
В московском Департаменте транспорта сообщили, что в столице аренда электросамокатов заработает после стабилизации плюсовой температуры. 
Скорость электросамокатов на тротуарах хотят снизить до 10 км/ч
Это аналог Instagram*
TikTok регистрирует новый товарный знак TikTok Notes в России
Врач рассказала о путях передачи гепатита С и о мерах профилактики.
Самарский врач-инфекционист: гепатит C уже многие годы является излечимым заболеванием 
По новой программе для инвестиционных проектов предусмотрены «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые позволят покрыть до 50% от суммы кредита. 
МСП-производители в сфере станкостроения и робототехники смогут получить льготные кредиты под 5%
 Дом находился рядом с образовательным учреждением и был признан аварийным еще до 1 января 2017 года.
Расселенный аварийный дом на улице Нагорная в Самаре снесли
Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета.
САТОБ: Первый Международный фестиваль «Наследие. Опера. Балет»
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Самарцев приглашают в кирху на «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ»
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
Весь список
  • Персональные данные

В китайских школах вводится обязательный предмет - Искусственный интеллект

10 марта 2025 21:51
115
В начальной школе ученикам будут объяснять, как работает ИИ, а в средней и старшей школах будет больше практических занятий.

Начиная с осени 2025 года изучение искусственного интеллекта станет обязательным в китайских школах. Об этом говорится в сообщении Муниципальной комиссии по образованию Пекина, передает iphones.ru.

Школы могут сами решать, каким образом преподавать ИИ. Это может быть отдельный предмет или раздел в информатике. Изучение ИИ должно занимать не менее 8 часов в учебном году.

В начальной школе ученикам будут объяснять, как работает ИИ, а в средней и старшей школах будет больше практических занятий.

Также школам рекомендуется применять искусственный интеллект в преподавании других предметов.

Разрабатывать программы по обучению ИИ школы должны совместно с университетами, исследовательскими институтами и ведущими отраслевыми компаниями. В Пекине планируется подготовить 100 «профессиональных известных учителей» в области ИИ и 1000 учителей с базовыми знаниями.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
10 марта 2025  11:44
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
277
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
10 марта 2025  09:27
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
1249
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
1110
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
971
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
684
Весь список