В Израиле примут более агрессивную позицию в отношении Москвы

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Об этом заявил представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман.

«Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России» — рассказал о позиции партии Вайтман изданию Business Insider. По его словам, это «лишь начало» тех обещаний, которые Израиль дал Украине, комментируя заявление израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана о передачи Киеву систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками, пишет Ура.ру.

По мнению представителя правящей партии Вайтмана, движение в сторону помощи Киеву началось после переговоров в Москве палестинских фракций по урегулированию ситуации в Секторе Газа. Он также намекнул, что если палестино-израильский конфликт закончится раньше российской спецоперации, то оружие «найдет свою дорогу на Украину».

МИД России отмечал, что Москва готова вносить вклад в палестино-израильское урегулирование, передает RT. Заявление было сделано во время визита палестинских фракций в Россию.