В Гибралтарском проливе косатки потопили парусную яхту

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Несколько косаток потопили парусную яхту в марокканских водах в Гибралтарском проливе, протаранив ее. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что на борту 15-метровой яхты Alboran Cognac находились два человека. Они рассказали, что сначала почувствовали внезапные удары по корпусу корабля, прежде чем вода начала просачиваться внутрь.

После оповещения спасательных служб пострадавших подобрал нефтяной танкер и перевез в Гибралтар.

По информации издания Pais, атаковать яхту могли около 15 особей известных как «Глэдис», которые обитают на севере Пиренейского пролива. С учетом произошедшего инцидента с 2020 года уже зарегистрировано семь случаев подобных кораблекрушений: косатки затопили пять парусных лодок и два марокканских рыбацких судна, пишут "Известия".