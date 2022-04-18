У 45-летней американки чуть более чем за год появилось на свет четверо детей

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У 45-летней американки по имени Трейси чуть более чем за год появилось на свет четверо детей, пишут "Известия".

«У Трейси пятеро детей, четверо из которых родились всего за 13 месяцев, и теперь она документирует свою жизнь на своей странице в TikTok», — сообщила газета The Sun 13 апреля.

По словам многодетной матери, в 40 лет у нее был единственный 10-летний сын, который тосковал по большей семье. Когда женщина узнала, что ждет еще одного ребенка, она подписала контракт с суррогатной матерью. Та родила ей близнецов Пайпер и Пресли, а сама Трейси — дочь, которую назвала Харлоу.

В тот же год американка узнала, что снова беременна. Ее младший сын появился на свет на 29-й неделе беременности. Сейчас он счастливый и здоровый трехлетний ребенок, поделилась Трейси.

Фото: pixabay