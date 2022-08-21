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Отказали тормоза: в Турции в ДТП с грузовиком погибли 16 человек

21 августа 2022 14:16
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Еще 29 получили травмы.

По меньшей мере 16 человек погибли, 29 получили травмы в результате аварии с грузовиком на юго-востоке Турции в субботу. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, передает ТАСС.

"К сожалению, у нас новая авария. В уезде Дерик провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, он врезался в толпу, погибли 16 человек, 29 получили травмы, из них восемь - тяжелые", - написал министр в Twitter.

По информации телеканала NTV, ДТП произошло в провинции Мардин на границе с Сирией. У грузовика отказали тормоза, он сначала врезался в две припаркованные машины, а затем в здание, где расположено кафе.

Позднее факт ДТП в Мардине подтвердил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. "К сожалению, в субботу у нас произошло новое крупное ДТП в том же регионе. Все подразделения мобилизованы", - написал министр в Twitter.

Авария в провинции Мардин стала третьим крупным ДТП за субботу в Турции. Ранее сообщалось о ДТП в провинции Газиантеп в том же регионе (юго-восток страны) с участием автобуса, пожарной машины, машины скорой помощи и автомобиля с журналистами, в котором погибли 16 человек, 21 получил травмы. Вслед за этим поступила информация об аварии в черноморской провинции Ризе, в которой травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул. Национальная принадлежность пострадавших не уточняется.

 

Фото:   соцсети

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