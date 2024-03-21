Нейрочип от компании Илона Маска позволил парализованному играть в шахматы

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Первый человек со вживленным в мозг имплантом от компании Neuralink продемонстрировал, как с помощью устройства играет в шахматы на компьютере. Трансляция была организована компанией в соцсети X.

29-летний Нолан Арбо, который около 8 лет назад оказался парализованным в результате несчастного случая и теперь не чувствует ничего ниже плеч, показал, как усилием мысли перемещает курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука и переставляет фигуры.

Он добавил, что смог играть и в стратегическую игру Civilization, что требует более точного управления курсором. "Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась", – сказал он.

В январе Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант Neuralink и чувствует себя хорошо. Позднее он рассказал, что устройство назвали Telepathy ("Телепатия"), и оно позволяет управлять смартфоном или компьютером силой мысли. В первую очередь разработка предназначена для людей, лишившихся возможности использовать конечности, пишет Смотрим.