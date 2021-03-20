На Мадагаскаре 15 человек съели черепаху и умерли

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Не менее 15 человек на востоке Мадагаскара скончались в результате потребления мяса морской черепахи, сообщает местное издание Gazette de la Grande Isle.

Как сообщается, больше половины скончавшихся в городе Ватумандри (регион Ацинанана) – это дети.



Другая местная газета Express de Madagascar сообщает, что местный рыбак поймал черепаху в субботу и после этого ее мясо нелегально продавалось на рынке. По данным издания, всего от отравления пострадали около 100 человек.

В район массового отравления срочно направились губернатор региона Ришар Теодор Рафидисон и глава местного минздрава Мари-Селестин Зафиарисон.

Мясо черепахи и ряда других морских рыб и животных входит в список продуктов, свободная реализация на рынке которых запрещена. Несмотря на это, в стране каждый год регистрируются случаи отравления дарами моря, пишет РИА Новости.

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