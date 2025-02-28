Microsoft объявила о закрытии легендарного мессенджера

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Компания Microsoft объявила о полном прекращении работы сервиса Skype в мае текущего года. Об этом сообщает издание XDA.

«Начиная с мая Skype больше не будет доступен», — передает XDA сообщение в последней предварительной версии Skype. Компания призвала пользователей продолжать звонить и общаться в Microsoft Teams.

Skype был запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела корпорация Microsoft. Через несколько лет после этого Microsoft прекратила поддержку некоторых из своих коммуникационных продуктов, включая Windows Live Messenger. В 2015 году компания начала процесс интеграции Skype в операционную систему Windows 10, пишет Ура.ру.