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Microsoft объявила о закрытии легендарного мессенджера

28 февраля 2025 13:55
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Microsoft объявила о закрытии легендарного мессенджера

Компания Microsoft объявила о полном прекращении работы сервиса Skype в мае текущего года. Об этом сообщает издание XDA. 

«Начиная с мая Skype больше не будет доступен», — передает XDA сообщение в последней предварительной версии Skype. Компания призвала пользователей продолжать звонить и общаться в Microsoft Teams. 

Skype был запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела корпорация Microsoft. Через несколько лет после этого Microsoft прекратила поддержку некоторых из своих коммуникационных продуктов, включая Windows Live Messenger. В 2015 году компания начала процесс интеграции Skype в операционную систему Windows 10, пишет Ура.ру. 

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