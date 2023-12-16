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Илон Маск допустил, что инопланетян не существует

16 декабря 2023 22:38
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Илон Маск допустил, что инопланетян не существует

"Если мы беспокоимся о жизни, то мы должны стать межзвездными", – считает Илон Маск.

Выступая на публичном мероприятии в Риме, американский миллиардер и основатель SpaceX заявил, что не видел доказательств существования инопланетян, пишет Смотрим.

"Возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием", – предположил он.

По словам Маска, сознание – это маленькая свеча. "И мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла", – отметил Маск.

Он также считает, что люди должны стать "особенным видом, если с планетой ничего не случится", передает РИА Новости.

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