Британцы собираются повторно заморозить Арктику

113

Британское правительственное Агентство перспективных исследований и изобретений (The Advanced Research & Invention Agency, ARIA) выделило £10 млн (около $13,4 млн) группе экспертов, чтобы они изучили, можно ли сохранить и увеличить толщину ледяного покрова в Арктике при помощи сотен тысяч роботов, сообщает The Times.

Команду возглавляет доктор Шон Фицджеральд из Кембриджского университета. Большую часть карьеры он посвятил разработке способов сократить количество выбросов парникового газа в атмосферу. «Правда в том, что они все еще растут», — заявил ученый, по мнению которого, теперь нужно действовать более радикально и попытаться «повторно заморозить Арктику».

В прошлом году ученые-климатологи из Гетеборгского университета и университета Колорадо использовали 300 компьютерных симуляций, чтобы предсказать, когда наступит первый день без льда в Арктике. Большинство вычислений показали, что он гарантированно наступит в течение 9–20 лет, причем независимо от того, изменятся выбросы парниковых газов или нет. Однако, согласно девяти симуляциям, это произойдет намного раньше — к 2027 году из-за повторяющейся теплой осени, за которой следует мягкая арктическая зима, пишет РБК.