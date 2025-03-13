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Австралиец прожил более 100 дней с искусственным сердцем, которое полностью заменило настоящее

13 марта 2025 15:47
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40-летний мужчина страдал сердечной недостаточностью и нуждался в пересадке сердца.

Хирурги Сиднея успешно пересадили искусственное сердце человеку, с которым он прожил более 100 дней. Это первый подобный случай в истории, пишет iphones.ru со ссылкой на The Guardian.

40-летний мужчина (он отказался назвать своё имя) страдал сердечной недостаточностью и нуждался в пересадке сердца.

22 ноября 2024 года врачи удалили его собственное сердце и установили на его место имплант, с которым пациент прожил чуть больше трёх месяцев, прежде чем в начале марта ему пересадили донорское сердце.

Полностью искусственное сердце BiVACOR — первый в мире имплант, способный полностью заменить человеческое сердце. Оно оснащено роторным кровяным насосом, который с помощью магнитной левитации имитирует естественное движение крови здорового сердца.

Имплант разработан как временное решение для пациентов, ожидающих пересадки сердца. Однако учёные надеются, что в будущем он сможет стать полноценной заменой человеческому сердцу.

На данный момент срок службы искусственного сердца составляет более 100 дней, тогда как донорское сердце может работать более 10 лет (примерно 3000 дней). 

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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