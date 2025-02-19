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Зимняя Туриада стартовала в Самаре

19 февраля 2025 11:46
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Зимняя Туриада стартовала в Самаре

18 февраля 2025 года заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев дал старт Первенству Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юношей/девушек (14-15 лет) и юниоров/юниорок (16-21 год). Первенство проходит на территории Самарской области в период с 18 по 22 февраля. Его результаты будут учитываться в общекомандном зачете 12-го окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада», который традиционно пройдет в мае текущего года в г. Хвалынске Саратовской области.

В день открытия Первенства состоялась эстафета на лыжных дистанциях на Кубок Приволжского федерального округа.

В возрастной группе юниоры/юниорки третье место заняла команда из Самарской области, второе - команда Удмуртской Республики, первое место у команды из Республики Марий Эл.

В возрастной группе юноши/девушки третьими стали представители из Республики Марий Эл, второе место - у команды Самарской области, победителями стали спортсмены из Удмуртской республики.

В рамках проведения мероприятий под председательством заместителя полномочного представителя Олега Машковцева состоялось также совещание с руководителями спортивно-туристских федераций и клубов Приволжского федерального округа, на котором были обсуждены вопросы развития спортивного туризма и особенности подготовки к проведению в мае текущего года лагеря «Туриада».

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Теги: В центре внимания

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