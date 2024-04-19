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Замок Гарибальди в Самарской области вошел в топ-10 мест для весенних фотосессий

19 апреля 2024 12:41
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Замок Гарибальди в Самарской области вошел в топ-10 мест для весенних фотосессий

 

Парк Галицкого с арт-объектами, ботанический сад МГУ, замок Гарибальди, напоминающий о Франции, — эксперты сервиса путешествий Туту нашли десять мест для весенних фотосессий в разных уголках России.

Ботанический сад МГУ, Москва

Ботанический сад МГУ на Ленинских горах — одно из немногих мест в России, где можно увидеть цветение сакуры. Новый сезон начнется в саду уже совсем скоро, 16 апреля. До 21 апреля там будет проходить серия мероприятий, посвященных открытию и подготовке к празднованию 270-го дня рождения МГУ (его отметят в следующем году). Посетители увидят первоцветы, смогут попасть на лекцию и поучаствовать в мастер-классе. И, конечно, сделать отличные фотографии.

 

Курортный район, Санкт-Петербург

К Курортному району на побережье Финского залива относятся Комарово, Репино и другие поселки, куда многие жители Петербурга любят приезжать на выходные. Природа здесь просто невероятная: высокие сосны, длинная береговая линия, реки и озеро. Фотографии на Комаровском берегу наверняка соберут много «лайков» в соцсетях: пройдитесь по пляжу или устройтесь на террасе ресторана с чашкой кофе.

 

Торгашинский хребет, Красноярск

На вершину Торгашинского хребта ведет лестница, которая считается самой длинной в России, — целых 1683 ступеньки. Самые лучшие фотографии получаются на смотровых площадках, откуда открывается вид на Красноярск и горные вершины. Если хочется сделать романтичные фото, лучше прийти на лестницу ближе к вечеру: в темноте она красиво подсвечивается.

 

Левбердон, Ростов-на-Дону

Если за окном весна, а вы в Ростове-на-Дону, значит, самое время отправиться на Левбердон — левый берег Дона. Обычно местные там просто отдыхают: купаются, жарят шашлыки, проводят выходные на турбазах с друзьями. Здесь много живописных мест: крутую фотосессию можно устроить прямо на пляже на закате. Сейчас аэропорт «Платов» временно не принимает воздушные суда, и попасть в Ростов можно на автобусе или поезде. По данным аналитиков tutu, за 2023 год количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

 

Парк Галицкого, Краснодар

Парк «Краснодар», он же Парк Галицкого — одна из главных достопримечательностей города. В парке много ярких арт-объектов, а также редких деревьев. Например,  делоникс, покрывающийся ярко-красными цветами, и сиреневая жакаранда. Не так давно в парке расцвела слива «Нигра» — поверьте, она не менее красива, чем сакура. А в Японском саду на территории парка растут азалии, магнолии, клены и дубы. 

 

Замок Гарибальди, Самарская область

В селе Хрящевка, в Самарской области, находится архитектурный комплекс, напоминающий самый настоящий европейский замок. Замок настолько колоритный, что десятки туристов приезжают сюда, чтобы устроить костюмированную фотосессию. Внутри замка ведутся отделочные работы, и путешественников туда не пускают, зато снаружи можно ходить и фотографироваться сколько угодно. Рядом — Волга и пляж с белым песком.

 

Музей-заповедник «Дивногорье», Воронежская область

Музей-заповедник «Дивногорье» — одно из самых необычных мест в России. Все дело, конечно же, в природе: на поверхность земли выходят белые меловые отложения. Здесь даже есть монастырь, вырубленный в меловой горе. Меловые столбы называют «дивами» — отсюда и название местности.

Если выбрать одежду, которая развевается на ветру, фото из «Дивногорья» должны получиться эффектными.

 

Парк «Никола-Ленивец», Калужская область

В Калужской области нельзя пропустить парк «Никола-Ленивец» с арт-объектами, созданными художником Николаем Полисским и его коллегами. Одни из самых известных объектов, идеально вписанных в ландшафт, — «Бобур», «Белые ворота», «Жар-птица» и «Маяк». Парк находится на территории заповедника «Угра» — это особо охраняемая территория.

 

Гора Левитана, Плёс, Ивановская область

Уютный Плёс никого не оставляет равнодушным: любители искусства знают его как город Левитана, а фанаты гастрономии ценят за «рыбные углы» и новые ресторанные открытия. Обычно в Плёс рекомендуют приезжать золотой осенью, но весной здесь не менее красиво. За самыми вдохновляющими видами и красивыми фотографиями поднимайтесь на Гору Левитана.

 

Парк Победы у мемориального комплекса «Журавли», Саратов

Чтобы увидеть город золотых огней и холостых парней во всей красе, а еще и пофотографироваться, отправляйтесь к мемориальному комплексу «Журавли». Несмотря на то, что это одна из главных достопримечательностей Саратова, туристов тут не слишком много, ведь из центра приходится ехать на такси или автобусе. Тем лучше: сделайте селфи на фоне Волги и погуляйте по Парку Победы. 

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