В Самарской области выбраны послы гостеприимства

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В 75 регионах России выбраны 110 официальных представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Все они – профессионалы туристической отрасли. Лицами проекта в Самарской области стали руководитель парка семейного отдыха Нина Туринцева и экскурсовод и автор туристического проекта «В гости» Ольга Лодочникова. В ближайший год им и другим послам гостеприимства предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, общественными организациями, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны, привлекать к участию в кадровом конкурсе талантливых и увлеченных специалистов индустрии, вдохновлять и заряжать коллег развиваться в профессии.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов подчеркнул, что целью программы в 2023 году станет формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов России. Большое внимание в работе планируется уделить выстраиванию взаимодействия послов гостеприимства и органов власти, курирующих туризм в субъектах страны.

Самарскую область в программе «Послы гостеприимства» в 2023 году будут представлять яркие участники проекта «Мастера гостеприимства» – Нина Туринцева и Ольга Лодочникова.

Нина Туринцева пришла в туризм в 2017 году, когда у девушки родилась идея создания парка семейного отдыха одного дня за городом. За 6 лет его удалось превратить в круглогодичный парк с разнообразными локациями. Посол прошла несколько программ обучения, в том числе президентскую программу по курсу управления в сфере услуг. Получен опыт в сфере комплексного продвижения туристических услуг, лесопользования в рекреационных целях, проектирования парков, проектирования коллективных средств размещения. Есть успешный опыт решения кадровых проблем в сфере туризма через комплексный подход с внедрением систем нематериальной мотивации персонала. Нина является председателем комитета по туризму общественной организации «Опора России» в Самарской области, заместителем председателя общественного совета при Министерстве туризма Самарской области.

«Горжусь, что я участник конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и теперь буду нести гордое звание посла гостеприимства. Смогу рассказать талантливым и увлеченным жителям нашего региона о конкурсе не по наслышке, вовлечь участников в наше невероятное сообщество. Верю в то, что быть мастером гостеприимства почетно в профессиональной среде. Наш край невероятно красив и вместе мы сможем мастерски представлять его как для жителей, так и для гостей региона. Расширим профессиональное сообщество мастеров вместе», – подчеркнула посол гостеприимства Нина Туринцева.

Нести гордое звание посла гостеприимства своего региона победитель конкурса Ольга Лодочникова удостоена второй раз: на протяжении 2022 года она активно рассказывала жителям региона о возможностях, которые дает конкурс «Мастера гостеприимства» и привлекала к участию в проекте талантливых и увлеченных людей, желающих развивать туризм в нашей стране. В сфере туризма Ольга четыре года, практикующий экскурсовод по национальному парку «Самарская Лука», Жигулевскому заповеднику и всей Самарской области. Специализируется на экологических, этнографических, сельских и православных экскурсиях. Профессионально увлечена краеведением и изучением истории России.Занимается продвижением традиций гостеприимства народов Поволжья, автор туристического проекта «В гости». Благодаря конкурсу «Мастера гостеприимства» Ольга сформировалась как профессионал и нашла свой вектор развития в индустрии гостеприимства. Имеет высшее образование по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», прошла профессиональную переподготовку по методике проведения экскурсий, маркетинга в туризме, муниципальному управлению.

«С большой благодарностью за доверие! Для меня почетно уже второй год нести звание посла гостеприимства – официального представителя туристического конкурса платформы «Россия – страна возможностей» и быть частью семьи «Мастеров гостеприимства». Делиться любовью и знаниями о своей родной Самарской области, повышать вместе с мастерами уровень сервиса во всей нашей стране. Я просто счастлива, что могу приносить пользу индустрии гостеприимства на таком высоком уровне!» – рассказывает посол гостеприимства Ольга Лодочникова, сообщает пресс-служба минтуризма СО.

Фото: ru.freepik.com