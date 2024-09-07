В Самаре состоялось торжественное открытие Дачи К. П. Головкина (Дом со слонами)

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Исторический комплекс посетили врио Губернатора Вячеслав Федорищев, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, Глава Самары Елена Лапушкина, почетные гости и жители города.

Комплекс дачи Головкина один из самых знаковых памятников Самары, построенный в 1908–1909 гг. в стиле «модерн» на берегу Волги.

После революции в здании был госпиталь, потом детский сад, а позже - клуб. В последние годы объект был закрыт. Работы по реставрации комплекса начаты в 2020 году.

В настоящее время объект передан в собственность Самарского государственного технического университета, здесь разместится центр креативных индустрий "АрхСлон"

В ближайшее время будут определены время и для посещения дачи всеми желающими: в комплексе появился музей, смотровая площадка и территория для отдыха.

Фото: скрин видео горадминистрации