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В Самаре состоялось торжественное открытие Дачи К. П. Головкина (Дом со слонами)

7 сентября 2024 12:52
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В Самаре состоялось торжественное открытие Дачи К. П. Головкина (Дом со слонами)

Исторический комплекс посетили врио Губернатора Вячеслав Федорищев,  депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, Глава Самары Елена Лапушкина, почетные гости и жители города. 

Комплекс дачи Головкина один из самых знаковых памятников Самары, построенный в 1908–1909 гг. в стиле «модерн» на берегу Волги. 

После революции  в здании был госпиталь, потом детский сад, а позже - клуб. В последние годы объект был закрыт. Работы по реставрации комплекса начаты в 2020 году. 

В настоящее время объект передан в собственность Самарского государственного технического университета, здесь разместится центр креативных индустрий "АрхСлон"

В ближайшее время будут определены время и для посещения дачи всеми желающими: в комплексе появился музей, смотровая площадка и территория для отдыха.

Фото: скрин видео горадминистрации

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