Тольятти - в десятке популярных направлений для экономного отдыха в ноябре

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31 октября отмечается Международный день экономии. Эта дата была учреждена ровно сто лет назад, на конгрессе сберегательных банков в Милане, проходившем в 1924 году. Она была признана напомнить о необходимости беречь и экономить денежные средства. Но несколько позднее в этот день стали призывать к сохранению не только денег, но и нервов, сил, природных ресурсов. И именно экономный отдых может сберечь все это - силы, нервы и деньги. Наступающий ноябрь - месяц, когда сэкономить на проживании вполне возможно, даже на самых известных курортах.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления для отдыха в ноябре 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте город Евпатория в Крыму, где средняя стоимость ночи в ноябре - 1667 р. На втором месте оказалась Анапа в Краснодарском крае, на третьем - курорт Железноводск в Ставропольском крае (2166 р. и 2171 р. соответственно).



Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в ноябре:



Евпатория, Крым ―1677 р. / 4 ночи* Анапа, Краснодарский край ―2166 р. / 5 ночей Железноводск, Ставропольский край ― 2171 р. /7 ночей Симферополь, Крым ―2181 р. / 3 ночи Астрахань, Астраханская область ― 2189 р. / 5 ночей Севастополь, Крым ―2285 р. / 6 ночей Оренбург, Оренбургская область ― 2294 р. /3 ночи Тольятти, Самарская область ― 2322 р. / 2 ночи Туапсе, Краснодарский край ― 2536 р. /6 ночей Феодосия, Крым ―2589 р. / 4 ночи



*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки