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Тольятти - в десятке популярных направлений для экономного отдыха в ноябре

1 ноября 2024 09:20
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Тольятти - в десятке популярных направлений для экономного отдыха в ноябре

31 октября отмечается Международный день экономии. Эта дата была учреждена ровно сто лет назад, на конгрессе сберегательных банков в Милане, проходившем в 1924 году. Она  была признана напомнить о необходимости  беречь и экономить  денежные средства. Но несколько позднее в этот день стали призывать к сохранению не только денег, но и нервов, сил, природных ресурсов.  И именно экономный отдых может сберечь все это - силы, нервы и деньги. Наступающий ноябрь - месяц, когда сэкономить на проживании вполне возможно, даже на самых известных курортах.

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил  направления  для отдыха в ноябре 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего.   На первом месте  город  Евпатория в Крыму, где средняя стоимость ночи в ноябре - 1667 р. На втором месте оказалась  Анапа в Краснодарском крае,   на третьем - курорт  Железноводск в Ставропольском крае (2166 р.  и 2171 р.  соответственно). 

 Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в ноябре:
 

  1. Евпатория, Крым ―1677 р. / 4 ночи*
  2. Анапа, Краснодарский край ―2166 р. / 5 ночей
  3. Железноводск, Ставропольский край ― 2171 р. /7 ночей
  4. Симферополь, Крым ―2181 р. / 3 ночи
  5. Астрахань, Астраханская область ― 2189 р. / 5 ночей
  6. Севастополь, Крым ―2285 р. / 6 ночей
  7. Оренбург, Оренбургская область ― 2294 р. /3 ночи
  8. Тольятти, Самарская область ― 2322 р. / 2 ночи
  9. Туапсе, Краснодарский край ― 2536 р. /6 ночей
  10. Феодосия, Крым ―2589 р. / 4 ночи

 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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