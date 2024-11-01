Тольятти - в десятке популярных направлений для экономного отдыха в ноябре

31 октября отмечается Международный день экономии. Эта дата была учреждена ровно сто лет назад, на конгрессе сберегательных банков в Милане, проходившем в 1924 году. Она была признана напомнить о необходимости беречь и экономить денежные средства. Но несколько позднее в этот день стали призывать к сохранению не только денег, но и нервов, сил, природных ресурсов. И именно экономный отдых может сберечь все это - силы, нервы и деньги. Наступающий ноябрь - месяц, когда сэкономить на проживании вполне возможно, даже на самых известных курортах.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления для отдыха в ноябре 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте город Евпатория в Крыму, где средняя стоимость ночи в ноябре - 1667 р. На втором месте оказалась Анапа в Краснодарском крае, на третьем - курорт Железноводск в Ставропольском крае (2166 р. и 2171 р. соответственно).
Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в ноябре:
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки