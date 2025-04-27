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Таиланд намерен сократить продолжительность безвизового режима с 60 до 30 дней

27 апреля 2025 10:26
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Таиланд намерен сократить продолжительность безвизового режима с 60 до 30 дней

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават распорядилась пересмотреть продолжительность безвизового режима для иностранцев, сократив его с 60 до 30 дней. Об этом сообщил государственный департамент королевства по связям с общественностью.

"Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават недавно распорядилась пересмотреть систему безвизового въезда после того, как обнаружилось, что некоторые гости нарушали закон, например, оставались дольше положенного времени и работали нелегально. Соответствующие ведомства, включая МИД, МВД и министерство туризма и спорта, были призваны изучить эффективность системы, особенно продолжительность пребывания, чтобы она соответствовала цели, которая заключается в развитии туризма. В настоящее время система безвизового въезда доступна для граждан 93 стран и территорий, посещающих Таиланд с целью туризма или срочной работы на срок до 60 дней, действие безвизового режима может быть продлено на период, не превышающий 30 дней", - говорится в сообщении ведомства.

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун ранее сообщила ТАСС, что власти страны сохранят 60-дневный безвизовый режим для граждан России, если у них будет потребность находиться в королевстве более 30 дней.

Занимавший тогда пост премьер-министра Таиланда Сеттха Тхависин 15 июля 2024 года одобрил постановление о введении безвизового режима на срок до 60 дней в отношении гостей из 93 стран и территорий, посещающих королевство в туристических целях. В этот список также была включена Россия, хотя ее граждане на тот момент уже пользовались возможностью 60-дневного безвизового посещения Таиланда. В МИД королевства тогда уточнили, что 60-дневный безвизовый режим для граждан России будет действовать без ограничения по времени до дальнейшего уведомления.

Межправительственное соглашение России и Таиланда об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках ограничивает срок безвизового пребывания 30 днями, однако таиландские власти на регулярной основе разрешали туристам из России находиться в стране дольше.

Российские туристы занимают третье место по числу посещений Таиланда. По данным министерства туризма и спорта, с 1 января по 20 апреля этого года Таиланд посетили более 835 тыс. россиян. В общей сложности с начала года Таиланд принял 11,3 млн иностранных туристов, больше всего из Китая - 1,5 млн. На втором месте находится Малайзия (1,4 млн), следом за Россией на четвертой строке - Индия (678 тыс.), замыкает пятерку Южная Корея (550 тыс.).

Турпоток из России в королевство по итогам 2024 года увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом, когда страну посетили 1,48 млн россиян. В прошлом году в Таиланде побывали 1,745 млн россиян, которые повторили рекорд посещаемости королевства 2013 года и заняли пятое место по числу визитов. Таиланд рассчитывает по итогам этого года принять рекордные 1,9 млн туристов из России.

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