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Свыше 37 тысяч человек отдохнули в санаториях Самарской области с января по апрель 2025 года

25 июня 2025 10:28
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Свыше 37 тысяч человек отдохнули в санаториях Самарской области с января по апрель 2025 года

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных регионов страны для санаторно-курорного отдыха по итогам первых четырех месяцев 2025 года. Рейтинг составлен на основании данных количества отдохнувших в санаториях.

По данным Санатории-России.рф, в санаториях Самарской области отдохнули 37,7 тысяч человек в январе-апреле 2025 года, что на 5,1% меньше, чем за тот же период 2024 года. 

Количество гостей санаториев Приволжского федерального округа за первые четыре месяца 2025 года выросло на 1,2% и составило 375 тысяч человек. Самарская область на третьем месте в Приволжском ФО по числу отдохнувших в санаториях по итогам первых четырех месяцев 2025 года.

По словам члена Правления Национальной Курортной ассоциации Евгения Терентьева, рынок санаторно-курортных услуг в России вступил в фазу насыщения: в ряде ключевых регионов мы наблюдаем не просто стабилизацию, а заметное снижение потока отдыхающих. Возобновления роста возможно при увеличение номерного фонда в санаториях или предложение доступных программ оздоровления в межсезонье.

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