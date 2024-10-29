Самолеты полетели из Самары на Шри-Ланку с 29 октября

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С 29 октября 2024 года в самарском аэропорту Курумоч открылось новое направление для полетов. Пассажиры из Самары смогут попасть в Матталу (Шри-Ланка). Рейсы появились в расписании впервые. Об этом сообщили в аэропорте.

«К полетам на данном направлении приступает авиакомпания Red Wings. Рейсы запланированы один раз в 10 дней», – рассказали в пресс-службе.

Вылет из Самары предусмотрен в 03:40, а прибытие в Матталу – в 12:50. Обратно улететь можно в 19:05, тогда в Самару пассажиров доставят в 01:45 следующего дня. В пути придется провести восемь часов.



Международный аэропорт Маттала Раджапакса является третьем по пассажиропотоку аэропортом Шри-Ланки. Он расположен в 18 км от города Хамбантота. Разница во времени с городом прибытия составляет +1,5 часа к самарскому времени, пишет Самара-КП.