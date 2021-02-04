Самарская область вошла в ТОП-20 по заявкам на участие во втором сезоне конкурса «Мастера гостеприимства»

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Завершилась регистрация на второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Почти 200 заявок поступило от жителей Самарской области. 4 февраля на пресс-конференции спикеры рассказали об итогах заявочной кампании и озвучили регионы для проведения очных этапов.

«За время заявочной кампании мы получили 29 561 регистрацию, что на одну треть больше, чем в прошлом году. Это еще раз подтверждает интерес представителей индустрии гостеприимства к конкурсу, желание развивать туризм в России. Среди зарегистрированных – участники из 85 регионов и 624 городов. Наиболее активными оказались участники из Ставропольского края, Новосибирской и Ульяновской областей. Самому молодому участнику – 18 лет, самому опытному – 79, – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Впереди новые испытания: дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал. Мы получили много заявок от регионов на проведение очных этапов. Исходя из наибольшего количества регистраций и заинтересованности регионов, лидерами стали: Камчатский край, Тюменская область, Краснодарский край, Пермский край, Калужская область, Мурманская область. Именно здесь в этом году состоятся полуфиналы конкурса».

Генеральными партнерами второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Ростуризм, Росмолодежь и ОСИГ.

О российском туризме как о сфере реализации творческих идей и проектов говорила советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова.

«Мы хотим, чтобы появились проекты, которые открывают новые возможности туризма в России. Нам важно, чтобы в стране было больше творческих решений, которые делают туризм доступным и усиливают его социальную роль», – отметила Юлия Рыбакова.

«Впервые более 9 000 студентов из 85 регионов России примут участие в специальном направлении конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты». Эта инициатива является важным шагом для поддержки молодежи, заинтересованной в развитии межкультурного диалога. Молодые люди смогут реализовать лучшие проектные инициативы отрасли туризма и гостеприимства в России. Желаю вам удачи в полуфиналах», – сказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

«В этом сезоне мы существенно расширили пул партнеров и увеличили количество номинаций, сегодня их 15, а это значит, что во втором сезоне у участников появляется еще больше возможностей для реализации проектов и самих себя. И здесь очень широкий спектр: от любимого многими событийного туризма до экологического, арктического, эногастрономического, доступного туризма. В этом году мы вводим номинации, связанные с развитием инфраструктуры, авторскими турами и медиа продвижением. Более 10 крупнейших компаний, несколько федеральных министерств и региональных команд уже стали партнерами конкурса и уверен, этот список еще будет пополняться», – сказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.