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Самарская область вошла в топ-10 в России по санаторному отдыху в 2023 году

26 февраля 2024 12:49
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Самарская область вошла в топ-10 в России по санаторному отдыху в 2023 году

Портал бронирования Санатории-России.рф представил итоги санаторного отдыха за 2023 год.

По данным Санатории-России.рф, в санаториях Самарской области отдыхающие провели 1 млн 557 тысяч ночей и заплатили в среднем 2,2 тысячи рублей за ночь в 2023 году, что на 5% больше, чем в 2022 году, а по всему Приволжскому федеральному округу - 12 млн 230 тысяч ночей. 

Самарская область - на 3 месте в Приволжском ФО и на 8 месте в России по числу ночевок в санаториях. В топ-3 в Приволжском ФО также входят Башкортстан и Татарстан.

Отдыхающие старше 55 лет традиционно лидируют по количеству гостей. Увеличилось число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй по количеству гостей санаториев. Возрастная категория от 45 до 54 лет переместились на третье место. Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, все больше россиян делают ставку не на зарубежный отдых, а приобретают путевки в отечественные санатории, выбирая необходимость профилактики и сохранения здоровья.

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