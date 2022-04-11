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Самарская область входит в топ-10 в ПФО по бюджетности отдыха на майские праздники

11 апреля 2022 11:50
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Самарская область входит в топ-10 в Приволжском ФО по бюджетности отдыха на майские праздники

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях на майские праздники 2022 года, включая отдых по программе весеннего туристического кешбэка, бронирование по которому продлено до 15 апреля, а отдых - до 31 мая.

Праздничными выходными в этом году станут дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая, но многие берут выходные также и с 4 по 6 мая.

В санаториях Самарской области путевка в санатории в первую декаду мая обойдется, в среднем, 3 300 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

По данным портала Санатории-России.рф, в первую десятку в Приволжье по доступности отдыха на майские входят Татарстан, Саратовская область, Оренбургская область, Кировская область, Удмуртия, Ульяновская область, Пензенская область, Мордовия, Марий Эл и Самарская область.

Для сравнения, стоимость санаторного дня в майские праздники на Северном Кавказе начинается от 3 650 рублей в сутки в Северной Осетии-Алании и доходит до 5 320 рублей в Ставрополье. На юге страны - от 3 370 рублей в Астраханской области до 5 840 рублей в санаториях Краснодарского края.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях России в майские праздники 2022 года.

 

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