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Самарская область – один из лидеров промышленного туризма

30 мая 2025 11:29
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Самарская область – один из лидеров промышленного туризма

С 27 по 29 мая 2025 года в Тобольске прошло финальное мероприятие программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», благодаря которой порядка 2 тысяч российских предприятий открыли свои двери для школьников, студентов, местных жителей и туристов. Она реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

По его итогам команду Самарской области наградили за «Лучший проект объединения и демонстрации прошлого, настоящего и будущего промышленности региона», а также по результатам выполнения задания Акселератора по промышленному туризму 4.0 в финал вышел завод АО «Авиакор-авиационный завод» и был награжден за «Лучший проект предприятия по промышленному туризму».

В рамках деловой программы форума состоялось пленарное заседание «Стратегические задачи по развитию промышленного туризма и продвижению промышленности в Российской Федерации». На нем представили ключевые итоги и обозначили направления дальнейшего развития программы. «Промышленный туризм является важным и действенным инструментом популяризации отечественной промышленности – в прошлом году более 2 миллионов человек посетили познавательные экскурсии на российских предприятиях. Такие мероприятия способствуют развитию промышленного потенциала регионов Российской Федерации», — отметил в приветственном слове министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула потенциал промышленного туризма для патриотического воспитания, профориентации молодежи и привлечения кадров в промышленность: «Во многих субъектах уже разработаны действенные меры поддержки промышленного туризма. Команды регионов и предприятий создают комплексные проекты, направленные на формирование нового образа российской промышленности и повышение интереса к инженерным и производственным профессиям».

На территории Самарской области сосредоточены и уверенно развиваются автомобилестроение, аэрокосмический и нефтехимический кластеры, фармацевтика и сельское хозяйство. Крупнейшие предприятия – гордость Самарской области – уже стали участниками «Открытой промышленности» за эти годы. Среди них: Автоваз, Тольяттикаучук, Куйбышевазот, Стройфарфор, Авиакор и многие другие. Запланировано включение в программу новых предприятий, а также создание новых тематических маршрутов, в том числе охватывающих сферу сельского хозяйства, транспорта, пищевого производства. Внимание и всесторонняя поддержка туристической отрасли, поддержка инициатив в разных видах туризма, реализация мероприятий национального проекта «Туризм и гостеприимство» — в числе задач регионального правительства. Туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры региона, отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Делегация Самарской области в рамках программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» выступила с презентацией финального проекта развития промышленного туризма. Команда представила проект «Крылья Победы», который соединяет героическую летопись военных лет с динамичным развитием современной индустрии.

«Мы рады, что Самарская область становится примером успешного взаимодействия между промышленностью и туристической отраслью. Участие в программе «Открытая промышленность» позволило нам продемонстрировать потенциал нашего региона. Проект «Крылья Победы», объединивший историю и современность, стал символом преемственности поколений и инновационного подхода к развитию промышленности. Мы продолжаем активно развивать промышленный туризм, включая экскурсии на крупнейшие предприятия региона. Это не только привлекает туристов, но и способствует повышению интереса молодежи к рабочим профессиям и высокотехнологичным отраслям», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

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