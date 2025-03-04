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Самара заняла четвертое место в рейтинге самых гостеприимных российских городов

4 марта 2025 10:26
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Самара заняла четвертое место в рейтинге самых гостеприимных российских городов

Увеличению турпотока больше всего обрадуются в Волгограде, Омске и Уфе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников, в том числе из Самары.

Самара занимает четвертое место в рейтинге самых гостеприимных российских городов наравне с Казанью: 62% местных жителей хотят, чтобы в их город увеличился поток туристов, что на 4 п.п больше, чем в 2022 году. Также 14% опрошенных не хотят, чтобы город посещало больше туристов. Еще 24% респондентов затруднились ответить.

В Москве и Санкт-Петербурге 39% и 43% жителей соответственно выразили желание, чтобы в их города приезжало больше туристов. Каждый третий москвич и петербуржец не хотел бы наплыва гостей.

Среди самых гостеприимных регионов России оказались Волгоград (68% опрошенных хотят, чтобы в город приезжало больше туристов), Омск (65%) и Уфа (64%). Меньше всего сторонников увеличения турпотока среди жителей нестоличных мегаполисов — в Краснодаре (41%): «Транспорт перегружен, на дорогах постоянные пробки».

По сравнению с 2022 годом жители практически всех регионов стали более гостеприимными. Особенно это заметно в Омске (заинтересованных в увеличении турпотока стало больше на 20 процентных пунктов), Перми (на 17 п.п.), Воронеже (на 11 п.п.), Уфе (на 10 п.п.), Казани (на 9 п.п.), а также в Волгограде и Челябинске (плюс по 8 п.п.).

Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск
Время проведения: 18 января — 28 февраля 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет
Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Теги: Опрос

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