Самара вошла в рейтинг самых востребованных авианаправлений у семейных туристов

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда этим летом чаще всего летали путешественники с детьми и подростками. Анализировались заказы туда-обратно, оформленные для вылета с 1 июня по 31 августа, где в составе есть билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет включительно.

Самое популярное направление для авиапутешествия с детьми этим летом — Сочи. На него приходится около 35% «детского пассажиропотока», по данным аналитиков Туту.ру. В прошлом году доля направления была на уровне 22%. Далее по популярности следуют Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится ещё 27% спроса. Аналитики Туту.ру отмечают, что доля Москвы и Санкт-Петербурга у семейных путешественников за год также выросла: с 5% до 13-14% у каждого из городов. Средний чек на взрослого в обе стороны в Сочи этим летом составляет 17 564 рубля, в Санкт-Петербург — 10 392 рубля, в Москву — 10 040 рублей.

Следующие востребованные направления у путешественников с детьми — Калининград и Махачкала. Доля Калининграда выросла с 4% до 6%, а Махачкалы — с 1% до 3,5%.

В этом году туристическая программа в Дагестане получила высокую оценку от участников проекта Медиаразведка Туту.ру — 8,8 баллов из 10 (https://mediarazvedka.tutu. ru/dagestan2022). Больше всего участникам тура понравились прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, сапы на Ирганайском водохранилище, хаммам XVII века в Дербенте и Сулакский каньон. В Калининградской области в число самых интересных объектов и активностей, по мнению участников Медиаразведки Туту.ру, входят Зеленоградск, замок Инстербург в Черняховске, велосипедная прогулка по Балтийской косе и экскурсия по Янтарному, Правдинск и Виштынец: проект «Вкусы Виштынецкой возвышенности» и эколого-исторический музей в Краснолесье.

Также в топ-10 «детских» направлений по России этим летом вошли Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Владивосток и Иркутск.

У тех, кто этим летом летает за границу с детьми самостоятельно, а не пакетными турами, востребованы больше всего Ереван, Бишкек, Анталья, Баку и Ташкент.