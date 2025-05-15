Самара стала лауреатом всероссийской премии «Туристические города»

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Церемония награждения состоялась в Воронеже в рамках Форума туристических регионов и городов.

Столица региона получила Гран-при в номинации «Город детского туризма» и удостоена серебряной награды в номинациях «Город научно-популярного туризма», «Город общественных туристических пространств» и «Город туристических маршрутов и экскурсионных программ».

«Самара – город с высоким туристическим потенциалом, и награды всероссийской премии еще одно хорошее тому подтверждение. При поддержке федеральных и региональных программ мы продолжаем развивать общественные пространства для отдыха самарцев и гостей города, в преддверии летнего сезона учреждения культуры, частные организации и местные туроператоры готовят новые образовательные и экскурсионные проекты для знакомства с историей и культурой Самары и области. В планах – дальнейшее обогащение туристической инфраструктуры качественными услугами, в том числе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»,

- отметил глава города Самара Иван Носков.