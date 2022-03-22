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Самара может снова побороться за звание «Столицы детского туризма»

22 марта 2022 13:56
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Самара может снова побороться за звание «Столицы детского туризма»

Ростуризм совместно с Проектным офисом РСТ начинает реализацию программы «Столица детского туризма».

В его рамках проводится конкурс на статус «Столицы детского туризма» 2022-2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства по туризму.

В ходе соревнования за звание столицы проектные команды городов представят свои концепции события в сфере детского туризма. Прием заявок начнется уже через неделю — 1 апреля. Город, получивший статус новой столицы, будет объявлен 1 июня, в День защиты детей, пишет Обоз.инфо.

В прошлом году Самара принимала участие в конкурсе, но столичным статусом не обзавелась. Тогда соревнование за звание «Столицы детского туризма» состоялось впервые.

В нем приняли участие 18 городов. Победу одержал Волгоград. За год в городе был создан первый в России Совет по детскому туризму, цель которого – вовлечение детей в вопросы развития детского туризма на территории города и региона.

План федерального правительства предполагает, что в результате реализации программы в России появится сеть городов, комфортных для туризма и отдыха с детьми, также будет сформирована база лучших практик по развитию детского туризма, включающая самые актуальные идеи от всех регионов.

Также Ростуризмом представлен новый бренд «Столицы детского туризма».

Его слоган: «Путешествие начинается с Детства!»​ ​«Миссия конкурса и программы в целом – создание новых интересных турпродуктов в духе экономики впечатлений для маленьких путешественников и комфортной городской среды, дружелюбной к детям, во всех регионах нашей страны», – заявлено на портале Агентства по туризму.

Конкурс актуален для Самарской области: в 2021 году показатель трат туристов в регионе вырос на 42% и составил 9,69 млрд руб.. В 2021 году  туристский поток в регион вырос на 30,2 % по сравнению с 2020 годом и составил более 1 млн 710 тыс. человек.

Как ранее сообщал OBOZ.INFO, 5 марта 2022 года Самарская губернская дума поддержала законопроект о создании в регионе министерства туризма.

Инициатором появления нового ведомства в регионе является губернатор Дмитрий Азаров.

По мнению главы региона, появление нового министерства поспособствует повышению туристической привлекательности области.

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