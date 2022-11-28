Пять туристических объектов региона стали финалистами национальной премии Russian Business Travel & MICE Award

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В Самаре прошел Всероссийский форум «Вектор 2023: деловой туризм в регионах России», а также состоялся финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. Лидеры делового туризма и MICE со всей страны прибыли в Самарскую область для того, чтобы поделиться лучшими практиками и опытом в этой сфере. Премия является одним из самых престижных федеральных и международных мероприятий, которое ежегодно собирает ключевых игроков индустрии встреч и событий. Стоит отметить, что церемония всего второй раз проходит не на территории столицы страны.

Учредителями Премии являются автономная некоммерческая организация «Проектный офис МICE» и издательский дом «Турбизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Федерального агентства по туризму. Партнеры Премии – крупнейшие профессиональные объединения. В 2022 году Премия проводится при поддержке Правительства Самарской области.

Глава региона Дмитрий Азаров уделяет большое внимание развитию туристического потенциала региона. С 2020 года в области действует программа развития туризма, которая уже дает результаты. Так, значительно увеличилось количество организаций, представляющих туристические услуги и возможности для размещения и отдыха, местные агентства стали активнее разрабатывать и предлагать новые интересные маршруты, обустраиваются точки притяжения туристов. С начала года туристский поток в регион составил свыше 2 000 000 человек, что на 60% выше аналогичного периода предыдущего года. Право на проведение в Самарской области ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award – результат признания успехов региона.

«355 российских компаний, представляющих практически все регионы России – от Мурманска на севере России до Ялты на юге, от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке, стали соискателями на получение престижной профессиональной награды. В ходе открытого онлайн голосования за номинантов было подано более 800 тысяч голосов», - рассказала исполнительный директор АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий» Наталья Евневич.

В рамках деловой программы Всероссийского Форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» обсуждались вопросы комплексного развития территорий и использования инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий. В настоящее время отмечается активизация запросов на проведение в регионах крупных деловых и корпоративных мероприятий.

«В прошлом году во время проведения данного мероприятия на территории Екатеринбурга право проведения форума было передано Самарской области. Несомненно, это прекрасная возможность для региона презентовать свои преимущества проведения мероприятий самого различного уровня, прежде всего, делового характера, но и перенять опыт других регионов», - подчеркнул министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

В этом году в финале национальной премии Russian Business Travel & MICE Award - ведущей профессиональной награды в области делового туризма и MICE, Самарская область стала победителем в номинации «Лучшая региональная Торгово-Промышленная Палата в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии».

Кроме того, министерству туризма Самарской области организаторами Федерального проекта «День MICE в регионах России» был вручен диплом партнера за активное развитие MICE-индустрии в регионах России.

Лауреатами национальной премии Russian Business Travel & MICE Award от Самарской области стали:

- Лотте Отель, Самара - «Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5*»;

- Спортивно-концертный комплекс «Дворец Спорта», Самара - «Лучшая площадка для мероприятий (тематические парки, спортивные и культурные объекты)»;

- Центр здоровья и отдыха «Волжские термы», Самарская область - «Всесезонные курорты»;

- Конгресс-центр технопарка «Жигулевская долина», Самарская область - «Самый инновационный региональный конгрессно-выставочный центр».

Фото: пресс-служба правительства СО