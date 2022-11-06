Первый ж/д туристический проект между регионами: двухэтажный поезд доставил в Екатеринбург 250 туристов из Самары

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Двухэтажный туристический поезд в рамках тура "Яркие выходные на Урале" доставил 250 туристов из Самары в Екатеринбург, передает ТАСС.

"Участники железнодорожного проекта "Яркие выходные на Урале" за один рейс получили возможность увидеть достопримечательности двух регионов Большого Урала. Новый туристический поезд доставил 250 туристов из Самары сначала в Уфу, а 5 ноября в Екатеринбург", - сообщил региональный департамент информационной политики.

Поезд выехал из Самары 3 ноября. Следующий день туристы провели в Уфе. В Екатеринбурге они посетят основные достопримечательности, гастрономические объекты, а также побывают в музее автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании в Верхней Пышме.

Организатором тура является Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании. "Мы прорабатываем возможность организовать встречное путешествие для свердловчан в сторону Самары и Уфы", - добавил и.о. начальника Уральского филиала ФПК Александр Кузнецов. Директор оператора проекта "Визит Урал-Сибирь" Оксана Трофимова-Ниденталь также изъявила желание сделать проект всесезонным.

Фото: соцсети/ural-meridian.ru