Облправительство и Федерация Рестораторов и Отельеров России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

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17 марта 2023 года на 29-ой международной туристической выставке MITT состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Самарской области и Федерацией Рестораторов и Отельеров России.

Соглашение направлено на информационное взаимодействие в целях развития предприятий сферы общественного питания и гостеприимства, а также мер, направленных на создание благоприятных условий на региональном потребительском рынке и привлечение инвестиций в экономику Самарской области, совместное обсуждение вопросов совершенствования мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Сфера общественного питания и индустрия гостеприимства являются сегодня наиболее важными составляющими для развития отрасли туризма. На предприятиях гостиничного бизнеса и общественного питания в Самарской области работает более 16 тысяч человек. В подписанном соглашении мы выделяем для себя несколько направлений сотрудничества, одно из них – это подготовка наших кадров, выработка совместных мер по поддержке бизнеса, работающего в сферах гостеприимства и общественного питания, а также формирование предложений по улучшению инвестиционного климата в этих отраслях. Все это, безусловно, поможет создать развитую инфраструктуру и новые объекты, которые будут востребованы у жителей и гостей Самарской области», — отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

«Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством региона и Федерацией Рестораторов и Отельеров позволит выйти на новый уровень решения вопросов, направленных на динамичное развитие ресторанного и гостиничного бизнеса в Самарской области, что позволит как повысить туристический поток в регион, так и помочь в постоянной работе по развитию комфортной городской среды. Немаловажным значением данного соглашения является поддержка в различных форматах действующих и будущих предпринимателей в сфере гостеприимства Самарской области, что позволит в итоге создавать новые рабочие места, окажет благоприятный эффект на экономическое развитие региона», — поделился Президент Ассоциация рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО