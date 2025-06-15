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Назвали причину снятия багажа пассажиров Turkish Airlines с рейсов

15 июня 2025 10:30
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назвали причину снятия багажа пассажиров Turkish Airlines с рейсов

Доставка багажа пассажиров турецкой авиакомпании Turkish Airlines в аэропорт Внуково будет выполнена несколькими рейсами 14 и 15 июня. Причиной недоставки стали ограничения по максимальной взлетной массе воздушных судов (ВС), сообщили в аэропорту.

"По информации, предоставленной авиаперевозчиком, недоставка багажа с рейсов ТК1231, ТК3152, ТК3024 и ТК3140, прибывших из Антальи в аэропорт Внуково 14 июня, связаны с ограничениями по максимальной взлетной массе воздушных судов. Для максимальной заправки топливом часть багажа была вынужденно снята с рейсов: с ТК1231 - 25 мест, с ТК3152 - 129 мест, с ТК3024 -149 мест, с ТК3140 - 57 мест", - говорится в сообщении.

Как пояснили во Внуково, незагруженный багаж находится в Стамбуле, принято 219 заявлений на 329 мест. Рейсами ТК4911 и ТК411 сегодня планируется доставить 71 и 115 мест багажа соответственно, их вылет запланирован на 22:30 мск и 23:10 мск.

Также в ночь на 15 июня багаж дошлют рейсами ТК421 и ТК419, прибытие ожидается в 01:10 мск и 04:55 мск. Утром и днем завтрашнего дня багаж доставят рейсами ТК413 (11:00 мск), ТК417 (13:00 мск), ТК415 (17:55 мск). Остаток прибудет в 22:25 мск рейсом ТК4917, если его не доставят указанными рейсами.

В аэропорту порекомендовали обращаться к перевозчику за дополнительной информацией по багажу.

Ранее сообщалось, что российские авиационные власти рекомендовали турецкой авиакомпании Turkish Airlines в кратчайшие сроки решить вопрос с доставкой в Москву багажа пассажиров, летевших рейсами между Антальей и Внуково 13-14 июня, пишет ТАСС.

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