Я нашел ошибку
Главные новости:
После пожара в Доме Челышева в Самаре возбуждено уголовное дело
После пожара в Доме Челышева в Самаре возбуждено уголовное дело
Профсоюз ТОАЗа провел отраслевой региональный турнир по быстрым шахматам
Профсоюз ТОАЗа провел отраслевой региональный турнир по быстрым шахматам
Всероссийский конкурс пляжной архитектуры пройдет на фестивале набережных ВолгаФест 2023 в Самаре
Всероссийский конкурс пляжной архитектуры пройдет на фестивале набережных ВолгаФест 2023 в Самаре
Организована проверка по факту обрушения потолка в многоквартирном доме по ул. Дыбенко в г. Самаре
Организована проверка по факту обрушения потолка в доме по ул. Дыбенко в Самаре
В Самаре подвели итоги росгвардейского чемпионата по стрельбе
В Самаре подвели итоги росгвардейского чемпионата по стрельбе
В Самаре не разрешили строить многоэтажку на 7 просеке
В Самаре не разрешили строить многоэтажку на Солнечной
Самарский политех получил 33 квоты на обучение в магистратуре иностранных граждан
Самарский политех получил 33 квоты на обучение в магистратуре иностранных граждан
Направление Москва — Самара вошло в топ-10 самых популярных в марте
Направление Москва — Самара вошло в топ-10 самых популярных в марте
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.57
0.12
EUR 82.29
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Направление Москва — Самара вошло в топ-10 самых популярных в марте

28 марта 2023 11:21
113
Направление Москва — Самара вошло в топ-10 самых популярных в марте

Аналитики направления авиабилеты (https://avia.tutu.ru/) сервиса путешествий Туту выяснили, какие маршруты пользуются наибольшей популярностью в марте. У самостоятельных путешественников 83,3% спроса приходится на внутренние направления (год назад было 89,5%). Средний чек за перелёт по России находится на уровне 12 388 рублей туда-обратно.

Самое популярное направление в марте — маршрут Москва — Сочи, на него приходится почти 5% оформленных билетов внутри страны. За перелёт платят в среднем 12 447 рублей туда-обратно. Год назад это направление уступало по спросу маршруту Москва — Санкт-Петербург, а теперь вышло на первое место.

На втором месте по популярности в марте оказался лидер марта 2022 года — направление Москва — Санкт-Петербург. На самолёты между этими двумя городами покупают около 4,3% билетов внутри России. Средний чек за перелёт — 5 836 рублей туда-обратно.

Замыкает тройку направление Москва — Минеральные Воды (средний чек 12 689 рублей туда-обратно). Далее в рейтинге самых востребованных следуют маршруты Москва — Екатеринбург (8 315 рублей), Москва — Калининград (9 456 рублей), Москва — Уфа (7 859 рублей), Москва — Самара (6 860 рублей), Москва — Махачкала (10 225 рублей), Москва — Казань (6 826 рублей).

У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, наиболее востребованы Сочи и Калининград. За билет в Сочи из Санкт-Петербурга платят в среднем 14 755 рублей туда-обратно, а за билет в Калининград — 9 258 рублей в обе стороны.

Аналитики Туту отмечают появление в рейтинге направлений, которые год назад в топ-20 не входили. Например, маршрут Москва — Волгоград поднялся с 24 на 14 место, маршрут Москва — Грозный — с 36 на 15 место, направление Москва — Оренбург поднялось с 28 на 16 место.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
После пожара в Доме Челышева в Самаре возбуждено уголовное дело
28 марта 2023  12:18
После пожара в Доме Челышева в Самаре возбуждено уголовное дело
40
Самарская область вошла в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта.
27 марта 2023  20:56
Дмитрий Азаров в Москве принял участие в заседании рабочей группы по созданию в РФ сети университетских кампусов
954
В ходе которого были рассмотрены их обращения в органы власти.
27 марта 2023  14:43
Виктор Кудряшов провел прием граждан
557
Во внутригородских районах Самары проверяют готовность к месячнику по благоустройству
27 марта 2023  12:44
Во внутригородских районах Самары проверяют готовность к месячнику по благоустройству
443
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
27 марта 2023  11:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
330
Весь список