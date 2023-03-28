Направление Москва — Самара вошло в топ-10 самых популярных в марте

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Аналитики направления авиабилеты (https://avia.tutu.ru/) сервиса путешествий Туту выяснили, какие маршруты пользуются наибольшей популярностью в марте. У самостоятельных путешественников 83,3% спроса приходится на внутренние направления (год назад было 89,5%). Средний чек за перелёт по России находится на уровне 12 388 рублей туда-обратно.

Самое популярное направление в марте — маршрут Москва — Сочи, на него приходится почти 5% оформленных билетов внутри страны. За перелёт платят в среднем 12 447 рублей туда-обратно. Год назад это направление уступало по спросу маршруту Москва — Санкт-Петербург, а теперь вышло на первое место.

На втором месте по популярности в марте оказался лидер марта 2022 года — направление Москва — Санкт-Петербург. На самолёты между этими двумя городами покупают около 4,3% билетов внутри России. Средний чек за перелёт — 5 836 рублей туда-обратно.

Замыкает тройку направление Москва — Минеральные Воды (средний чек 12 689 рублей туда-обратно). Далее в рейтинге самых востребованных следуют маршруты Москва — Екатеринбург (8 315 рублей), Москва — Калининград (9 456 рублей), Москва — Уфа (7 859 рублей), Москва — Самара (6 860 рублей), Москва — Махачкала (10 225 рублей), Москва — Казань (6 826 рублей).

У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, наиболее востребованы Сочи и Калининград. За билет в Сочи из Санкт-Петербурга платят в среднем 14 755 рублей туда-обратно, а за билет в Калининград — 9 258 рублей в обе стороны.

Аналитики Туту отмечают появление в рейтинге направлений, которые год назад в топ-20 не входили. Например, маршрут Москва — Волгоград поднялся с 24 на 14 место, маршрут Москва — Грозный — с 36 на 15 место, направление Москва — Оренбург поднялось с 28 на 16 место.