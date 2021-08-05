История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов

146

В среду, 4 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с краеведами и историками вопросы восстановления и преображения знаковых мест региона и развития туризма. Участие в совещании приняли также руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители научного сообщества, архитекторы, уфологи и блогеры.

«Это очень важная для меня, как для коренного самарца, тема. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатления и память о нашей прекрасной земле, о доброжелательных людях, которые здесь живут. Но не менее важен и другой аспект – всё это работает и на сохранение исторической памяти, на просвещение жителей Самарской области, у которых сегодня есть явный интерес к истории родного края. Это самое главное и самое ценное, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Приедут к нам из других регионов и стран – очень хорошо, мы этому рады. Но очень важно, чтобы жители Самарской области больше узнавали о родной земле, о её истории – и славной, и трагической, – о разных эпохах, о разных культурах. Невозможно любить то, что ты не знаешь. Чем больше ты узнаёшь о чём-нибудь, тем больше ты в это влюбляешься».

Губернатор уверен: привлечь людей может не только само знаковое место, созданное природой или людьми, но и мифы, легенды, предания, связанные с ним. Именно поэтому во встрече впервые приняли участие люди, которые изучают мифологию Самарской земли, таинственные и загадочные факты, описанные в исторических документах или передающиеся из поколения в поколение.

«К обсуждению мною приглашены люди с уникальными знаниями об истории родной земли: краеведы, писатели, публицисты, исследователи, которые могли бы нам подсказать те направления туризма, которые ещё не в полной мере раскрыты. Богатейшая культура, история Самарской земли заслуживает отдельного, внимательного исследования с точки зрения и развития туристической отрасли. Вы знаете, что во многих регионах, странах, на основе мифов и легенд формируется колоссальный туристический поток», – отметил Глава региона.

Напомним, в регионе утверждена концепция и программа развития туристической отрасли. И уже есть значительные успехи. Только в прошлом году, несмотря на пандемию, с историей и уникальными природными красотами Самарского края познакомились свыше 1,3 миллионов человек – прирост по сравнению с 2019 составил около 10%.

14 проектов от нашего региона стали победителями федерального конкурса грантов на поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. А проект «Туристско – рекреационный кластер «Самарская Лука» вошёл в число ТОП-10 победителей всероссийского конкурса на выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма.

«Сегодня Самарская область входит в десятку регионов России, наиболее привлекательных для туризма. Я считаю это серьёзным достижением команды, которая работает в Правительстве региона. Более того, эти успехи достигнуты в короткий срок, и они дают нам основание всерьёз задуматься о создании отдельного министерства туризма. Мы понимаем, какой огромный потенциал есть в регионе и ещё не реализован», – добавил руководитель области.

Долгие годы вопросам развития туристической привлекательности сёл не уделялось внимания. Сегодня по инициативе Дмитрия Азарова идёт большая работа по созданию концепции развития территорий – мест, история которых начинается со стародавних времён, овеянных легендами и былинами. «Я – самарский, поэтому для меня это очень важно и дорого», – отметил Губернатор.

Участники встречи отметили, что подобное совещание по инициативе Главы региона проходит также впервые, и выразили готовность к совместной работе по развитию туристического потенциала.

На суд краеведов были вынесены несколько проектов по благоустройству знаковых территорий в сельских поселениях, известных далеко за пределами области. Среди них – гора Светёлка, сёла Переволоки и Ширяево, Голубое озеро.

Гора Светёлка – одно из самых исторически значимых мест. Ещё во времена царя Ивана Грозного здесь был караульный бугор с дозорными.

В планах – воссоздать башню на Светёлке, привести в порядок территорию, организовать места для активного отдыха посетителей. Такая возможность появилась благодаря усилиям Губернатора. «Ещё 3 месяца назад территория горы Светёлка находилась в федеральной собственности, и мы не могли её обустраивать за счёт средств регионального бюджета. Сегодня эта земля передана Шигонскому району, и мы можем приступить к проектированию и реализации проекта, – напомнил Губернатор. – Вы знаете и про определенные сложности, которые там есть – это линии высоковольтных передач, охранные зоны. Есть предварительная договоренность, например, по переносу с этой горы вышек операторов сотовой связи, которые стоят там в большом количестве. Но несмотря на это и общее состояние, гора и сегодня привлекает тысячи людей».

При рассмотрении концепции развития горы и прилегающей территории участники встречи обратили внимание на отсутствие туристической инфраструктуры. «Проект сам по себе замечательный, но нужно создать некое туристическое кольцо вокруг Светёлки и села Усолье. И в этой связи в дальней перспективе имеет смысл поставить вопрос о восстановлении усадьбы Орловых-Давыдовых. Мне понравилась идея, что здесь будет хозяйственная деятельность. Но может быть имеет смысл развить её более основательно. Это может быть аграрный туризм, конные прогулки», – высказал своё мнение доктор исторических наук, профессор, первый проректор, заведующий кафедрой Российской истории Самарского университета Петр Кабытов.

«Считаю крайне важным развитие, раскрытие туристического потенциала прилегающей территории, – согласился Дмитрий Азаров. – Очень надеемся, что при увеличении туристического потока благодаря обустройству самой горы появится дополнительная коммерческая инициатива и по туристическим горным маршрутам, и по сельскому туризму. Мы это предполагаем. Будем создавать для этого условия. То, что касается усадьбы Орловых-Давыдовых, ключевой вопрос в идее – что в ней разместить помимо музея. Тогда, уверен, мы вместе найдем финансовые ресурсы».

Директор киностудии «Самарафильм» Олег Ракшин высказал смелую идею – предложил открыть в усадьбе филиал Эдинбургского университета. «Владимир Петрович Орлов-Давыдов детство провёл в Шотландии, дружил с Вальтером Скоттом, учился в Эдинбургском университете. И в 1840 году он получил звание профессора. И есть мнение, что он построил башню на Светёлке в честь своей альма-матер. Можно этот проект сделать международным и в бывшем имении открыть филиал Эдинбургского университета», – предложил он.

«Почему нет? Это ещё одна ниточка, которая приведёт нас к определённому выбору пути для восстановления усадьбы, я с вами согласен», – откликнулся Губернатор.

Глава Шигонского района Сергей Строев отметил, что восстановление усадьбы запланировано в перспективе. Сейчас в первую очередь нужно привести в порядок Светёлку. Поэтому на прошлой неделе уже объявлен конкурс по созданию концепции развития горы. А программа преображения прилегающей территории и села Усолье запланирована вторым этапом. Однако, проектировщики могут сразу создать комплексный проект для всех точек притяжения.

Ряд участников встречи предложили не идти по пути восстановления сторожевой башни, поскольку она всё равно не будет иметь исторической ценности. Журналист Армен Арутюнов выступил за создание на Светёлке принципиально нового туристического объекта, концептуально обыгрывающего название горы и идею света.

«Понимая уникальность этих мест, давайте уточним техзадание. Грамотно поставленная задача ведёт к успешному результату. Но если делать по этапам, комплексность проекта может разрушиться», – согласился Губернатор и предложил участникам встречи в течение десяти дней направить Главе района свои предложения для организации нового конкурса.

Блогер Надежда Космирова обратила внимание на отсутствие информационных материалов о горе. Изучив десятки сайтов, предлагающих туристические маршруты на Светёлку, она отметила, что вся информация значительно разнится: в заметках сильно отличаются друг от друга исторические факты и легенды. «Нужно разработать единое описание и материал, почему именно туда надо ехать, чтобы информация была везде единая и максимально полная», – добавила она.

Блогер Наталья Виханова обратила внимание участников совещания на создание единой системы информационного сопровождения и продвижения туристических маршрутов. По её словам, компании тратят средства на организацию туров для журналистов, которые в последствии не указывают название фирм, места отдыха, потому что это будет считаться рекламой.

Дмитрий Азаров пригласил специалиста к сотрудничеству и попросил составлять технические задания на освещение туров. «Очевидно, что такие ознакомительные туры должны стать импульсом для привлечения туристов», – подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил министерству культуры региона создать грантовый фонд для представителей туркластера на информационное сопровождение продуктов.

Особое внимание участники обсуждения уделили концепции благоустройства села Переволоки. «Это историческое село, которое было основано ещё в 17 веке на территории Самарской луки, – отметила Глава Сызранского района Виктория Кузнецова. – Село расположено в узком перешейке между реками Уса и Волга. У Переволок есть своя история. Название произошло от того, что в этом месте в старину люди перетаскивали волоком с одной реки на другую свои лодки. И так сокращали путь».

Губернатор отметил, что село широко известно и за пределами Самарской области: «Хотелось, чтобы эти въездные ворота – именно так воспринимается село людьми, все-таки были у нас достойные. Если мы будем говорить о Переволоках, здесь также должна быть определённая этапность».

Руководитель проектного бюро ООО «Творческая мастерская ТМ» Александр Шуткин рассказал, что в рамках концепции планируется привести в порядок главную улицу села – Советскую. Предполагается создать два визит-центра со смотровыми площадками и башнями, рыбный рынок, фестивальную площадь, благоустроить берег Волги с организацией пляжей и проката лодок. Проектировщики разработали уникальный вид каждого объекта и яркий бренд-бук, по которому можно идентифицировать село Переволоки.

«Этот проект наиболее удачно выполнен», – выразил своё мнение Пётр Кабытов. С этим согласилась и блогер Надежда Космирова: «Хороший проект и видно, что проведены все необходимые исследования. Я бы предложила, кроме всего прочего, установить какую-то табличку, арт-объект с названием села, чтобы его было видно с Волги».

На основе этой идеи Дмитрий Азаров предложил установить таблички с названием всех сёл на Волге. «Когда идёшь по рекам, ни одного названия сёл нигде нет. Мне кажется, стоит об этом подумать. Это должно быть красиво, экологично, по месту. Возможно, это было бы нашей «фишкой», – подчеркнул Губернатор и поручил департаменту туризма совместно с главами муниципалитетов в течение месяца представить свои предложения.

Губернатор также предложил подумать над локальной гастрономией, которая тоже могла бы стать брендом. Звучали различные варианты: пиво, раки, уха, расстегаи. «Давайте вместе изучим, подумаем над идентичностью блюда. Гастрономия – крайне важна».

После обсуждения концепция развития Переволок была принята и поддержана всеми участниками встречи. «Давайте приступать к проектированию первого этапа. Готов софинансировать. Нам важно в самом начале работ сделать всё достойно, чтобы сформировать доверие к проекту, в том числе и со стороны инвесторов», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

О развитии Ширяево рассказал исполнительный директор управляющей компании «Сокровище Жигулей» Игорь Сабо. В селе построят причал для пассажирских судов, его планируют завершить в начале 2022 года. В следующем году ожидают 140 заходов крупных кораблей. Кроме того, планируется организовать горно-туристический парк с выставочным комплексом, посвящённого ширяевским штольням. Помимо прочего, благоустроят набережную зону с пляжем. Задумано строительство базы отдыха с собственным причалом. При проведении всех работ стоит задача максимально сохранить ландшафт и своеобразие села.

Глава Жигулёвска Сергей Федотов в свою очередь рассказал, что в этом году начнется ремонт автомобильных дорог с пешеходными зонами – это набережная и дорога на штольни, уже объявлен конкурс. Ремонт 10 км дороги от Солнечной поляны до трассы М5 – первый этап, к которому уже приступили. Продолжение ремонта дороги до трассы М5 будет в следующем году. Отремонтируют 20 км с устройством камнеукрепительных сооружений, что сделает безопасным весь маршрут. Также в следующем году планируется завершить благоустройство территорий, прилегающих к местным дорогам на набережной и к штольням, освещение, озеленение и установку малых архитектурных форм.

Также Сергей Федотов рассказал, что входная группа у причала в село будет оформлена надписью: «Ширяево» – ночью буквы будут подсвечиваться и видны издалека.

«Надо чтоб не только ночью было видно. Надо отдельно подумать об этом. На каком уровне, какой высоты должны быть буквы», – заметил Дмитрий Азаров.

Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова напомнила, что 5 августа в Ширяево по традиции празднуют день рождения Ильи Репина: «151 год назад Илья Ефимович приехал в Ширяево. Он со своими друзьями путешествовал по всей Волге и, собственно, поставил знак качества своим приездом этому месту. О чём написал в своей книге «Далёкое и близкое», в которой есть глава «Ширяево». Традицию отмечать день рождения Репина ввела ещё Анетта Яковлевна Басс. В этот раз к нам присоединяются гости из Италии, это место притягивает их, потому что оно уникальное».

Дмитрий Азаров дал поручению министерству культуры предусмотреть в Ширяево выставочный центр, где туристы могли бы увидеть и приобрести как картины художников, так и изделия ремесленников.

Президент Самарского областного татарского общества «Туган тел» Ильяс Шакуров предложил разработать туристический проект для Муромского городка: «Он древнее и Москвы, и Казани. Из 1400 гектаров раскопано пока только 3%. Любой туристический объект проще «раскручивать» и повышать его коммерческую составляющую, когда он является частью чего-то большего. Яркий пример – «Золотое кольцо». У нас недалеко есть уже действующие объекты, такие как Булгар, Билярский музей-заповедник, а Муромский городок как раз является одним из древних булгарских городов».

Участники встречи обсудили и планы по благоустройству рекреационной зоны Голубого озера. Об этом рассказал руководитель проекта ООО «Дисплей-АРТ» Андрей Жуков.

Он предложил план развития и благоустройства заповедника, который находится на территории Сергиевского района. Проект предполагает связать три природных памятника: Голубое озеро, гору Высокую и источники минеральных вод, создать инфраструктуру как для туристов, так и бизнеса. «Мы считаем, что привлечение частных инвестиций на этот проект просто необходимо», – отметил Андрей Жуков.

Уникальной особенностью, по его мнению, должно стать создание арт-парка. Сейчас на территории России действует только арт-парк Никола-Ленивец в Калужской области. Он является ярким примером проекта, который обеспечивает занятость населения в сфере искусства и создаёт такую ситуацию, когда почти каждый местный житель – художник.

Основная задача проекта в Сергиевском районе – максимально сохранить природный ландшафт. На первом этапе планируется организовать парковки до въезда на территорию объектов, чтобы ограничить въезд автотранспорта в охранную зону, а также обустроить зону отдыха.

«На данный момент заповедник посещают около 200 человек в день. В случае реализации проекта посещаемость планируется повысить в 10 раз», – сказал Андрей Жуков.

Также в пределах озера планируется кемпинг-парк и пункт проката оборудования для разных сезонов. Дайвингом на Голубом озере туристы занимаются круглогодично, так как озеро не замерзает и имеет температуру 6-8 градусов в течение всего года.

«Фишкой» проекта Андрей Жуков назвал подсветку глубоководного озера. Для освещения планируется использовать автономные источники питания. Также планируется организация пеших маршрутов, например, на гору Высокую, строительство смотровых площадок.

Краевед, руководитель исследовательской группы «Авеста» Игорь Павлович отметил, что последнее время туристов привлекают легенды и архивные документы о планируемых, но нереализованных проектах. «Люди едут знакомиться с уникальной информацией, изучать явления и факты, которые тоже являются визитной карточкой нашего региона. Мы не имеем достоверных сведений о том, есть ли ледяные пещеры в районе ширяевских штолен, есть ли под Голубым озером ходы, которые уходят на 1,5 километра», – добавил он.

«Это и будем рассказывать туристам. Вы затронули важную тему. Нам нужно все эти мифы и легенды конвертировать в устойчивый туристический поток. Как только он появится, будут и дополнительные источники финансирования для проведения исследований. А сейчас те уникальные знания, которыми вы обладаете, предлагаю объединить и на их основе предложить новые маршруты для туристов», – обратился ко всем краеведам и историкам Дмитрий Азаров. Он предложил составить реестр уникальных мест Самарской области, в том числе и забытых, но интересных. «Просветительский туризм тоже важен, запрос на него растёт. Давайте нанесём эти места на карту и отдадим в министерство культуры региона, проведём обсуждения с точки зрения истории, наличия легенд и мифов, научных фактов и исследований. Определим самые яркие места и разработаем новые маршруты для посещения туристами. Такого, мне кажется, в истории Самарской губернии не делал ещё никто, поэтому предлагаю всем вместе приступить к этой работе», – призвал Губернатор.

В завершении встречи Дмитрий Азаров поблагодарил участников обсуждения за ряд инициатив и идей. Глава региона предложил создать специальный совет, который работал бы на постоянной основе и рассматривал перспективы развития знаковых мест Самарской области.

«Наши встречи – точно полезны, по крайней мере для меня. Спасибо вам за сегодняшнее обсуждение. Жду ваших предложений по развитию знаковых мест и туризма региона», – резюмировал руководитель региона.