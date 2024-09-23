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Гора Светёлка в Самарской области вошла в топ-10 мест России, где можно загадать желание

23 сентября 2024 12:23
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Гора Светёлка в Самарской области вошла в топ-10 мест России, где можно загадать желание

Памятники, мосты, таинственные озёра, парки и скалы — эксперты сервиса Туту выбрали десять мест, где по легендам можно загадать желание. Даже если вы уверены, что оно не исполнится, всё равно отправляйтесь в путешествие за новыми впечатлениями. 

Автомобильный мост через Волгу, Саратовская область

Мост, соединяющий Саратов и Энгельс, — одна из главных достопримечательностей Саратовской области. Открыт он был в 1965 году — причём во время строительства снимали художественный фильм, а актёрами массовки стали местные жители. Говорят, мост не просто красивый, а ещё и умеет исполнять желания: для этого нужно проехать по нему на автомобиле и на несколько секунд выключить фары (осторожнее за рулём!). Другой вариант — крикнуть на мосту «Поехали!»: Юрий Гагарин учился в Саратове в техникуме, да и приземлился в Саратовской области, так что первого космонавта в регионе очень любят. И ещё один способ: никуда не ехать, а просто посмотреть на подсвечивающийся мост с берега и загадать желание.

Сейдозеро, Мурманская область

Таинственное, пугающее и мистическое — это всё о знаменитом Сейдозере, которое находится в Мурманской области. Шаманы считают Сейдозеро местом силы, а путешественники из самых дальних уголков России готовы отправиться туда за тайнами и приключениями. Загадывать желания можно, но не разозлите Куйву, местного великана.

Станица Старочеркасская, Ростовская область

Старочеркасскую называют столицей донского казачества: там действительно сохранилось много связанных с казаками достопримечательностей. Одна из них — Ефремовское подворье. В подворье ведут Святые ворота — легенда гласит, что если под ними пройти, можно искупить грехи и исполнить самые сокровенные желания.

Национальный парк «Красноярские Столбы», Красноярский край

Парк находится на северо-западных отрогах Восточного Саяна, в непосредственной близости от Красноярска. Скалы-столбы с забавными именами не просто необычно выглядят, но и, как говорят, умеют исполнять желания и привлекать удачу — главное, вежливо попросить и не злить местных духов. 

Банковский мост, Санкт-Петербург

Путешественники, которые хотят улучшить финансовое положение, спешат к знаменитым грифонам на Банковском мосту в Петербурге. Считается, чтобы стать богаче, по мосту достаточно просто прогуляться, правда, захватив с собой мешочек мелочи и громко им бряцая. Если вы предпочитаете хранить деньги на карточке, есть другой вариант — потрогать грифона за крыло или потереть ему лапу. Также можно просунуть грифону под лапу бумажку с написанным на ней заветным желанием.  

Буддийские дацаны, Республика Бурятия

Собрались этой осенью на Байкал — хотя бы на денёк загляните в один из дацанов, буддийских монастырей-университетов. Самый известный и главный — Иволгинский дацан, куда стекаются тысячи паломников. Даже если не так много знаете о буддизме, ничего страшного: говорят, в дацанах можно обрести гармонию, успокоиться, послушать внутренний голос и понять свои истинные желания. И даже если они не исполнятся сразу, вы точно будете знать чего хотите.

Памятник «Собачкина столица», Краснодарский край

В центре Краснодара находится забавный памятник «Собачкина столица». Если у вас есть желание, связанное с влюблённостью и отношениями — загадайте его, потерев собачкам носы, и оно должно исполниться как можно скорее. Отель в Краснодаре лучше бронировать заранее — город, хоть и находится не на морском побережье, привлекает много туристов. Аналитики Туту отмечают, что выросло число путешественников, которые пользуются услугой «Гарантия заселения» в отели. Они также стали чаще смотреть видеоотзывы об отелях и апартаментах, чтобы не ошибиться с выбором.

Локации с хомлинами, Калининградская область

На центральных улицах Калининграда можно увидеть смешных человечков — хомлинов, которых придумала местная жительница Наталия Шевченко и её супруг. По задумке, маленькие человечки занимаются обработкой янтаря и, конечно, не против исполнить чьё-нибудь желание. Для этого хомлина нужно аккуратно потереть, а рядом оставить подношение: конфетку или монету.

Локации с ангелами, Тюменская область

В Калининграде путешественники охотятся за хомлинами, а в Тобольске, небольшом городке в Тюменской области, — за ангелами. Одиннадцать ангелов встречают гостей в самых популярных локациях, например, в саду Ермака. Отсканировав QR-код рядом со скульптурой, вы узнаете немного об истории города. А если попросить у ангела о чём-то важном — он постарается исполнить.

Гора Светёлка, Самарская область

Посмотрев на Светёлку впервые, путешественник вряд ли узнает в ней таинственное место силы: гора в Самарской области хоть и симпатичная, но мало чем отличается от многих других возвышенностей. Но вот желания исполняет: говорят, раньше на Светёлке находилась дозорная башня, которую могли использовать ещё и для оккультных целей. Чтобы желание исполнилось, соберите по пути на гору семь камней: четыре из них бросьте в разные стороны, а три заберите с собой на память.

 

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