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Двухэтажный поезд будет курсировать по маршруту Тольятти – Москва – Тольятти

24 февраля 2022 10:35
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Двухэтажный поезд будет курсировать по маршруту Тольятти – Москва – Тольятти

25 февраля в 17:15 (местного времени) на первой платформе железнодорожного вокзала Тольятти состоится торжественное отправление двухэтажного поезда, который будет курсировать по маршруту Тольятти – Москва – Тольятти.

В первый рейс двухэтажный состав из Тольятти отправится 25 февраля, из Москвы – 26 февраля. Пассажиры смогут совершать в нем поездки ежедневно, отправляясь из Тольятти в 18:24 и прибывая на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:10. Из Москвы поезд будет отправляться в 17:08 и прибывать в Тольятти на следующие сутки в 10:56. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Жигулевское море, Жигулевск, Сызрань, Инза, Рузаевка, Рязань и др.

В составе поезда – двухэтажные купейные и вагоны СВ, вагон-ресторан. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, а также поездным мультимедийным порталом «Попутчик».

В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

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