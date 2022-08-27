Дмитрий Чернышенко: «Сотрудничество с «Туризм.РФ» открывает новые возможности в части межрегионального туризма»

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Заместитель председателя Правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Кировскую область обсудил туристический потенциал региона и реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в субъекте с полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым.



Вице-премьер посетил набережную Грина в Кирове и Александровский сад – места притяжения горожан, где планируется выполнить масштабное благоустройство в преддверии юбилея города. На набережной состоялось подписание соглашения между Кировской областью и Корпорацией «Туризм.РФ».



Напомним, в ноябре прошлого года соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ» в числе первых десяти регионов страны подписал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



«Простор возможностей в Самарской области уникален: это и наши города, исторические поселения – Самара и Сызрань, уникальный опыт Тольятти – а наш кейс промышленного туризма был признан одним из лучших в стране и сегодня тиражируется в регионах, – и конечно, наша прекрасная природа, наша история и культура. Царевщина, Красная гора, Сергиевский, Кошкинский районы, уникальные возможности Красноармейского, Алексеевского, Нефтегорского районов – за каждым названием имена государственных деятелей, внесших огромный вклад в развитие нашего государства, истории, писателей, живописцев. И я уверен, жители Самарской области хорошо об этом знают, но узнают еще больше, в том числе, благодаря программе, которая разработана не только для туристов. В первую очередь мы делаем это для жителей нашего региона, моих земляков», – подчеркнул Дмитрий Азаров. От Самарской области в рамках соглашения утверждены проекты развития территории туристско-рекреационных кластеров «Самарская Лука» и «Сокольи горы», реализация которых привлечет финансовые и туристические потоки в регион, а также помогут области усилить свои позиции в российском и мировом масштабах.



В рамках рабочей встречи Дмитрий Чернышенко отметил, что Кировская область стала 45 регионом, с которым будет работать Корпорация «Туризм.РФ» над развитием туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он также напомнил, что ускорить ее создание в субъектах России поручил Президент РФ Владимир Путин.

«Сотрудничество с «Туризм.РФ» открывает новые возможности в части межрегионального туризма, позволяет привлечь туристов со всех уголков нашей страны. Кировская область – это благодатный край, обогативший культуру России ды́мковской игрушкой и красотами реки Вятки, подаривший художников братьев Васнецовых и писателя Александра Грина, а также Великорецкий крестный ход.», – сказал Дмитрий Чернышенко.



«У Кировской области есть большой потенциал, который надо развивать. При этом важно, чтобы будущее отрасли в регионе развивалось и в контексте всего округа. Это позволяет расширить инфраструктурные возможности, успешно реализовать проекты в смежных сферах, в той же транспортной отрасли, строительстве и других», – дополнил Игорь Комаров.



В рамках рабочего визита Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров также посетили Свято-Успенский Трифонов мужской монастырь, где встретились с митрополитом Вятским и Слободским Марком и атаманом Кировского городского казачьего общества Виктором Рябенко и приняли участие в молебне.

Фото: департамент информационной политики СО