Дарья Шаповалова и Анна Михайлова из Самарской области - победители соревнований по бодибилдингу
В Промышленном районе Самары велосипедист попал под колеса автомобиля ВАЗ 2131
Два педагога представили наш регион на Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия»
В Тольятти на улице Куйбышева столкнулись две иномарки, погибли водитель и пассажир одного из автомобилей
Бизнес Самарской области получит гранты на развитие туристической инфраструктуры
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП с автобусом
С 18 по 19 ноября состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России в Самаре
В Самаре предприятие заплатит девушке, чьи волосы затянуло в станок
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Бизнес Самарской области получит гранты на развитие туристической инфраструктуры

12 ноября 2025 14:13
В Самарской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе грантов малому и среднему бизнесу на проекты по развитию туристической инфраструктуры.

В Самарской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе грантов малому и среднему бизнесу на проекты по развитию туристической инфраструктуры. Основная цель программы – повышение привлекательности региона для туристов и создание новых комфортных условий для их пребывания. Подать заявку можно до 22 ноября 2025 года. «Качество отдыха напрямую зависит от клиентского сервиса. Наша цель – создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Предельный размер гранта - 7,5 млн рублей. Победители конкурса смогут направить средства на создание или благоустройство пляжей, спортивных и детских площадок, туристических маршрутов, создание условий для приема туристов с ограниченными физическими возможностями, в том числе - приобретение специального оборудования для оснащения гостиниц. Важными условиями является софинансирование со стороны участника не менее 50% от суммы гранта, а также наличие материально-технической базы для реализации проекта.
Господдержка способствует появлению новых инфраструктурных проектов, которые становятся новыми точками притяжения жителей и гостей региона. 
Один из таких проектов — современный акватермальный комплекс «АТОЛ» в Тольятти, ввод которого запланирован на 2026 год. Концепция будущего комплекса объединит на своей территории бассейны, СПА-зоны и развлекательные пространства с общей проходимостью до 4 000 человек в сутки. Сопровождением проекта занимается Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. 
«Развитие туризма – один из наших ключевых приоритетов. Региональные гранты помогут нам поддержать инициативы бизнеса и сделать Самарскую область еще более комфортной и привлекательной для туристов. Мы рассчитываем, что в партнерстве власти и бизнеса в регионе будут созданы новые, современные объекты туристической инфраструктуры, востребованные жителями и гостями региона», – отметил Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Подробная информация о конкурсе, требования к участникам, состав пакета документов и критерии отбора размещены на официальных ресурсах министерства туризма Самарской области https://mintourism.samregion.ru/news/v-samarskoj-oblasti-prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-granty-v-sfere-turizma/

 

 

