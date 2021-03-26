Авиакомпания Nordwind airlines открывает прямое авиасообщение между Самарой и Калининградом

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С 26 апреля авиакомпания Nordwind airlines открывает прямое авиасообщение между городами Самара и Калининград. Жители самого западного региона России смогут вылетать в Самару каждый понедельник и четверг. Из нашего региона вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам. Время в пути займет всего около трех часов на «Боинге-737». Полетная программа продлится до конца октября этого года.

В отеле Холидей Инн Самара состоялась презентация туристского потенциала Калининградской области для представителей туротрасли Самарской области с целью открытия новых туристических рынков и создания совместных туристических продуктов.

«Калининград - уникальная точка на карте России, он всегда привлекал туристов своей историей, необычным географическим положением. В то же время, и нам есть, что показать гостям из центра западного региона. Самарская область славится своей уникальной природой, культурным наследием и неповторимыми туристическими возможностями. Благодаря прямым авиасообщениям добраться из одной точки в другую теперь станет намного проще и быстрее без перелетов из Москвы», - отметила заместитель руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Аксана Чтецова.

Заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Денис Миронюк рассказал о туристском потенциале, событийных мероприятиях, а также программах предстоящего сезона своего региона, которые ожидают самарских туристов. Кроме того, он отметил разнообразие туристических направлений и современную инфраструктуру Самарской губернии, и подчеркнул важность взаимодействия двух регионов в развитии туротрасли. Сразу после презентации гости прогулялись по центру областной столицы и оценили ее красоты.

«Самара - очень интересный город, в первую очередь в плане туризма и культуры. Вот эта погода, с которой нам сегодня повезло и сама Волга, конечно, впечатляет. Нам за это короткое время удалось увидеть современную туристскую инфраструктуру, которая действительно соответствует всем существующим требованиям» - поделился впечатлениями Денис Миронюк.

Специалисты отмечают рост туристического потока в Самарскую область. Непростой во многих отношениях прошлый год был пройден с максимальной пользой для российской туристической индустрии: многие россияне впервые побывали в разных регионах страны, в которых, благодаря фокусу на внутренний туризм, происходят положительные изменения инфраструктуры. Регионы готовы к приему туристов, и, неслучайно, уже в третий раз запущена программа «Кешбэк за туры по России». В программе участвуют отели, туроператоры, турагентства, онлайн-агрегаторы со всей страны. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее 2 ночей, а сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Отправиться в поездки можно уже с момента начала новой программы и вплоть до 30 июня 2021 года.