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«Аэрофлот» объяснил невозможность продажи дешевых билетов на Пхукет

21 ноября 2023 13:24
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«Аэрофлот» объяснил невозможность продажи дешевых билетов на Пхукет

«Аэрофлот» объяснил невозможность продажи дешевых билетов на Пхукет (Таиланд) нарушением антимонопольного закона. Об этом говорится в письме перевозчика Союзу потребителей РФ, с которым ознакомились «Известия» 21 ноября.

В октябре в продаже у авиакомпании появились дешевые билеты на рейсы на Пхукет из Екатеринбурга. Спустя несколько дней покупатели получили сообщения об аннулировании таких билетов. Перевозчик объясняет, что тарифы появились 19 октября в результате технической ошибки. Уточняется, что опубликование некорректной информации о ценах было вызвано нарушением установленной схемы со стороны конкретного работника авиакомпании. В процессе служебного расследования будет исследована его вина и умысел на совершение этих действий, подчеркнули в «Аэрофлоте».

Такие тарифы «являются экономически необоснованными, не соответствуют ни уровню расходов, ни прибыли и являются ниже цен, установленных конкурентами на данном направлении», отметили в компании.

«Установление перевозчиком таких тарифов означало бы нарушение требований как антимонопольного, так и гражданского законодательства (п. 1 ст. 10 ГК РФ), в связи с чем такие тарифы не могли быть и не были установлены ПАО «Аэрофлот», — говорится в письме и уточняется, что перевозчик аннулировал перевозки, приобретенные по ошибке, во избежание нарушения антимонопольного законодательства.

В качестве компенсации пассажирам предоставили право воспользоваться купоном на скидку в размере 30% на покупку билета по маршруту из РФ до Пхукета и обратно в экономическом классе обслуживания, а также начислили мили на счета участников программы.

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