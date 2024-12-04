54 тысячи человек отдохнули в санаториях Самарской области летом 2024 г.

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил результаты санаторного отдыха летом 2024 года.

Летний сезон 2024 года стал настоящим прорывом для санаториев. Спрос на путевки достиг рекордных уровней. Максимальными стали и показатели по количеству гостей и валовому доходу санаториев.

По данным Санатории-России.рф, Самарская область входит в топ-5 в Приволжском федеральном округе по популярности санаторно-курортного отдыха.

В санаториях Самарской области за три летних месяца 2024 года отдохнули 54 тысячи человек, что на 42% больше, чем летом 2023 года, а средняя стоимость путевки в санаторий составила 19 тысяч рублей. Валовый доход санаториев Самарской области за лето составил 1 млрд 27 млн рублей.

Санаториии Приволжского федерального округа летом этого года приняли 385.7 тысяч отдыхающих, которые потратили на путевки в среднем 26,5 тысячи рублей. В целом по стране летних отдых в санаториях провели 2,2 млн человек.

По словам члена Правления Национальной Курортной ассоциации Евгения Терентьева, уже в середине лета начали поступать бронирования на летние заезды 2025 года, что говорит о растущем доверии туристов к санаторному отдыху.