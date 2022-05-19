Железнодорожный переезд в Самаре будет временно закрыт

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ассоциация объединит выступающих против отмены русской культуры.
Звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию
В России продолжается федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» — масштабное мероприятие Российского общества «Знание».
Трансляции марафона «Новые горизонты» собрали более 70 млн просмотров
В Самаре за сутки заболели 28 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Система российского здравоохранения возвращается к плановому доковидному режиму работы
Система российского здравоохранения возвращается к плановому доковидному режиму работы
В Самаре иномарка врезалась в столб
В Самаре иномарка врезалась в столб
В Самаре подорожает "Волжский Экспресс"
В Самаре подорожает "Волжский Экспресс"
Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC
Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.56
0.02
EUR 66.61
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Железнодорожный переезд в Самаре будет временно закрыт

19 мая 2022 10:59
323
Железнодорожный переезд в Самаре будет временно закрыт

В связи с проведением ремонтных работ на участке Безымянка – Смышляевка с 22:00 19 мая до 06:00 20 мая  и с 22:00 20 мая до 06:00 21 мая (время местное) будет закрыт железнодорожный переезд 1115 км в районе поселка Зубчаниновка.

Для оповещения жителей на переезде размещена информация о закрытии переезда и установлены знаки объезда. 

Движение автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 1118 км станции Смышляевка.

Куйбышевская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства, планировать свою поездку заранее и использовать объездные пути.

 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
19 мая 2022, 09:47
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
Данные ограничения не распространяются на спецмашины (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками. Транспорт
191
18-24 мая вводятся ограничения движения и парковки на нескольких участках улиц в Самаре
18 мая 2022, 12:31
18-24 мая вводятся ограничения движения и парковки на нескольких участках улиц в Самаре
Горожанам приносят извинения за временные неудобства, просят отнестись с пониманием и заранее продумать варианты проезда.  Транспорт
401
Все больше россиян выступают за введение ограничений для вождения самокатов
18 мая 2022, 11:16
Все больше россиян выступают за введение ограничений для вождения самокатов
Число россиян, поддерживающих введение ограничений для владельцев самокатов, практически не отличается среди мужчин и женщин Транспорт
333
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре в рамках 30-й юбилейной студвесны проходит совместное заседание комиссий Госсовета по культуре и молодежной политике
19 мая 2022  13:36
В Самаре в рамках 30-й юбилейной студвесны проходит совместное заседание комиссий Госсовета по культуре и молодежной политике
143
Около 45 тысяч зрителей на стадионе «Солидарность Самара Арена» дали старт 30-й Студвесне
19 мая 2022  11:22
Около 45 тысяч зрителей на стадионе «Солидарность Самара Арена» дали старт 30-й Студвесне
196
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
19 мая 2022  09:47
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
196
Он отметил символичность того, что юбилейный фестиваль проходит в столице Самарской области. 
18 мая 2022  23:16
Владимир Путин обратился к участникам и организаторам Всероссийской Студвесны в Самаре
636
18 мая 2022  21:45
Дмитрий Азаров и помощником Президента РФ Игорь Левитин проверили ход строительства моста через Волгу
496
Весь список