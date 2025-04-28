Яндекс Карты предложат дачникам Самарской области более 70 сезонных маршрутов общественного транспорта

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Перед открытием дачного сезона в Яндекс Картах появилось более 70 сезонных маршрутов автобусов и речного транспорта до дачных поселков в Самарской области. Теперь жители региона могут спланировать путешествие до участков на общественном транспорте прямо в приложении, а также сверяться с расписанием и следить за движением автобусов на карте.

Сезонные маршруты общественного транспорта появляются в российских регионах на время дачного сезона. По данным Яндекс Карт, в Самарской области в этом году открылось 73 таких маршрута. Например, пользователям уже доступны маршруты автобусов из Самары до Сокских дач или из Тольятти до СНТ «Зелёная Даль». Также Карты подскажут, как добраться по Волге, к примеру, из Тольятти до Ширяево или из Сызрани до Бестужевки.

Проверить схему движения общественного транспорта можно в режиме «Транспорт». В нём метки автобусов едут по карте как по городу. Если же нужно проверить определённый маршрут — достаточно ввести в строке поиска, например, «автобус 157». На экране выделится путь его следования, появятся движущиеся иконки, карточка с остановками и расписанием. Также можно узнать, какой транспорт приходит на нужную остановку, и прогноз его прибытия. Для этого нужно нажать на эту остановку на карте.

Карты постоянно обновляют информацию о местоположении транспорта, получая сигналы его датчиков. А благодаря алгоритмам прогноза показывают, через сколько транспорт будет на остановке, с учетом его скорости и дорожной ситуации в городе.