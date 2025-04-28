Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы попросили проверить работы на озере в парке 50-летия Октября
Самарцы попросили проверить работы на озере в парке 50-летия Октября
Самара стала центром культурной жизни Федеральной службы исполнения наказаний России
Самара стала центром культурной жизни Федеральной службы исполнения наказаний России
Яндекс Карты предложат дачникам Самарской области более 70 сезонных маршрутов общественного транспорта
Яндекс Карты предложат дачникам Самарской области более 70 сезонных маршрутов общественного транспорта
В Самаре создадут условия для выездных регистраций браков
В Самаре создадут условия для выездных регистраций браков
Фонтаны в Самаре заработают с 1 мая
Фонтаны в Самаре заработают с 1 мая
Новые решения по ИТ-ипотеке: отмена лимитов для банков
Новые решения по ИТ-ипотеке: отмена лимитов для банков
Самарская область – в команде экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия»
Самарская область – в команде экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия»
СамГМУ вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент
СамГМУ вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.65
-0.21
EUR 94.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Яндекс Карты предложат дачникам Самарской области более 70 сезонных маршрутов общественного транспорта

28 апреля 2025 13:48
56
Яндекс Карты предложат дачникам Самарской области более 70 сезонных маршрутов общественного транспорта

Перед открытием дачного сезона в Яндекс Картах появилось более 70 сезонных маршрутов автобусов и речного транспорта до дачных поселков в Самарской области. Теперь жители региона могут спланировать путешествие до участков на общественном транспорте прямо в приложении, а также сверяться с расписанием и следить за движением автобусов на карте.

Сезонные маршруты общественного транспорта появляются в российских регионах на время дачного сезона. По данным Яндекс Карт, в Самарской области в этом году открылось 73 таких маршрута. Например, пользователям уже доступны маршруты автобусов из Самары до Сокских дач или из Тольятти до СНТ «Зелёная Даль». Также Карты подскажут, как добраться по Волге, к примеру, из Тольятти до Ширяево или из Сызрани до Бестужевки. 

Проверить схему движения общественного транспорта можно в режиме «Транспорт». В нём метки автобусов едут по карте как по городу. Если же нужно проверить определённый маршрут — достаточно ввести в строке поиска, например, «автобус 157». На экране выделится путь его следования, появятся движущиеся иконки, карточка с остановками и расписанием. Также можно узнать, какой транспорт приходит на нужную остановку, и прогноз его прибытия. Для этого нужно нажать на эту остановку на карте.

Карты постоянно обновляют информацию о местоположении транспорта, получая сигналы его датчиков. А благодаря алгоритмам прогноза показывают, через сколько транспорт будет на остановке, с учетом его скорости и дорожной ситуации в городе.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре 26 и 27 апреля перекроют несколько участков улиц
25 апреля 2025, 12:32
В Самаре 26 и 27 апреля перекроют несколько участков улиц
Причина — соревнования по велосипедному спорту. Транспорт
437
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
24 апреля 2025, 10:51
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
Односекционные низкопольные трамваи «Львенок» выпускают в рейсы взамен старых трамваев «Татра Т3», которые служили с 70-х годов прошлого века. Транспорт
676
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025, 11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
Бот позволяет пользователю выбрать адрес светофора и указать тип неисправности, а также прикрепить фото или видео. Общество
658
В центре внимания
В Самаре завершились весенние субботники.
28 апреля 2025  11:04
В Самаре завершились весенние субботники
125
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
28 апреля 2025  10:51
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
151
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
933
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
27 апреля 2025  13:11
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
401
Волонтеры не только раздают Георгиевские ленты жителям, но и напоминают о том, как рекомендуется их носить.
25 апреля 2025  23:08
Более 90 тысяч Георгиевских лент раздадут самарцам накануне Дня Победы
698
Весь список