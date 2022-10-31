В центре Самары ограничат парковку машин

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В центре Самары установят новые дорожные знаки. Это связано со строительство новой станции метро «Театральная» на улице Галактионовской.

— На улице Рабочей возле зоны строительства метрополитена в ближайшее время поручено разместить необходимые дорожные знаки для ограничения парковки — в этой локации будет работать эвакуатор. Участок должен быть свободен — это крайне важно для беспрепятственного подъезда строительной техники и подвоза материалов, — сообщили в мэрии Самары.

Станция метро «Театральная» станет последней на первой линии метро. Она будет располагаться около Оперного театра. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами, пишет 63.ру.