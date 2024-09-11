В Тольятти отменят несколько пригородных электричек

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Самарская пригородная пассажирская компания, которая отвечает за пригородные электрички, предупредила тольяттинцев об отмене поездов. Речь о рейсах между Тольятти и Жигулевским морем и тех, что связывают Жигулевское море и Жигулевск, пишет 63.ру.

Публикуем полное расписание рейсов, которые перестанут курсировать:

№ 7365 Жигулевское Море (отправление 06:02) — Жигулевск (прибытие 06:18);

№ 7369 Жигулевское Море (06:57) — Тольятти (07:18);

№ 7372 Тольятти (07:30) — Жигулевское Море (07:51);

№ 7368 Жигулевск (08:28) — Жигулевское Море (07:42);

№ 7367 Жигулевское Море (08:54) — Тольятти (09:15);

№ 7366 Тольятти (09:27) — Жигулевское Море (09:48);

№ 7382 Отвага (08:52) — Жигулевское Море (09:21);

№ 7357 Жигулевское Море (11:33) — Тольятти (11:54);

№ 7358 Тольятти (12:44) — Жигулевское Море (приб. 13:05);

№ 7359 Жигулевское Море (13:17) — Жигулевск (13:33);

№ 7356 Жигулевск (13:51) — Жигулевское Море (14:05);

№ 7355 Жигулевское Море (15:01) — Жигулевск (15:17);

№ 7354 Жигулевск (15:29) — Жигулевское Море (15:43);

№ 7353 Жигулевское Море (17:13) — Тольятти (17:34);

№ 7352 Тольятти (17:46) — Жигулевское Море (18:07);

№ 7342 Жигулевск (22:30) — Жигулевское Море (22:44);

№ 7350 Жигулевск (19:14) — Жигулевское Море (19:28).

Также в компании предупредили об изменениях в расписании пригородных электричек.

№ 7370 Жигулевск (отправление 06:31) — Жигулевское Море (прибытие 06:45) в выходные дни отправится на две минуты позже. Из Жигулевска поедет в 06:33, а на станцию Жигулевское Море прибудет в 06:47.

Еще один поезд будет отправляться с Жигулевского Моря ежедневно:

Поезд № 7373 отправится с Жигулевского Моря в 10:09, а в Жигулевск прибудет в 10:25. Время отправления второй электрички — 10:59, в Жигулевск она прибудет в 11:13.

Электричка № 6304/6303 от станции Пятилетка тронется в путь в 05:48), на станцию Жигулевское Море прибудет ориентировочно в 07:44–07:48, а на конечную станцию Отвага — в 08:19.

В рабочие дни будет курсировать поезд № 7375, Жигулевское Море — отправление в 15:55, в Жигулевск поезд прибудет в 16:11.

Внимание! Изменения коснутся поездов Тольятти — Самара и в обратном направлении, из столицы региона в автоград: № 7112/7111 Самара отправится в 08:10, на Жигулевском Море будет в 09:43, а в Тольятти — в 10:05.

Те, кто запутался в изменениях расписания, всегда смогут уточнить актуальное время на сайте Самарской пассажирской компании.