Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Богданов провел встречу с представителями некоммерческого сектора.
Социальные проекты-победители конкурса грантов СОНКО охватят 360 тысяч жителей региона
Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья»
Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья»
Зарегистрироваться на "Кросс нации" можно через Госуслуги
Зарегистрироваться на "Кросс нации" можно через Госуслуги
Из-за ночного пожара в Сызрани эвакуировали 20 человек
Из-за ночного пожара в Сызрани эвакуировали 20 человек
Амбициозной молодежи Самары проще добиться признания у руководителей не старше 40 лет
Амбициозной молодежи Самары проще добиться признания у руководителей не старше 40 лет
Мурал из Самары вошел в топ-10 ярких арт-объектов России
Мурал из Самары вошел в топ-10 ярких арт-объектов России
В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16
В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16
В Тольятти отменят несколько пригородных электричек
В Тольятти отменят несколько пригородных электричек
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.11
0.72
EUR 100.5
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Тольятти отменят несколько пригородных электричек

11 сентября 2024 13:20
101
В Тольятти отменят несколько пригородных электричек

Самарская пригородная пассажирская компания, которая отвечает за пригородные электрички, предупредила тольяттинцев об отмене поездов. Речь о рейсах между Тольятти и Жигулевским морем и тех, что связывают Жигулевское море и Жигулевск, пишет 63.ру.

Публикуем полное расписание рейсов, которые перестанут курсировать:

№ 7365 Жигулевское Море (отправление 06:02) — Жигулевск (прибытие 06:18);
№ 7369 Жигулевское Море (06:57) — Тольятти (07:18);
№ 7372 Тольятти (07:30) — Жигулевское Море (07:51);
№ 7368 Жигулевск (08:28) — Жигулевское Море (07:42);
№ 7367 Жигулевское Море (08:54) — Тольятти (09:15);
№ 7366 Тольятти (09:27) — Жигулевское Море (09:48);
№ 7382 Отвага (08:52) — Жигулевское Море (09:21);
№ 7357 Жигулевское Море (11:33) — Тольятти (11:54);
№ 7358 Тольятти (12:44) — Жигулевское Море (приб. 13:05);
№ 7359 Жигулевское Море (13:17) — Жигулевск (13:33);
№ 7356 Жигулевск (13:51) — Жигулевское Море (14:05);
№ 7355 Жигулевское Море (15:01) — Жигулевск (15:17);
№ 7354 Жигулевск (15:29) — Жигулевское Море (15:43);
№ 7353 Жигулевское Море (17:13) — Тольятти (17:34);
№ 7352 Тольятти (17:46) — Жигулевское Море (18:07);
№ 7342 Жигулевск (22:30) — Жигулевское Море (22:44);
№ 7350 Жигулевск (19:14) — Жигулевское Море (19:28).

Также в компании предупредили об изменениях в расписании пригородных электричек.

№ 7370 Жигулевск (отправление 06:31) — Жигулевское Море (прибытие 06:45) в выходные дни отправится на две минуты позже. Из Жигулевска поедет в 06:33, а на станцию Жигулевское Море прибудет в 06:47.

Еще один поезд будет отправляться с Жигулевского Моря ежедневно:

Поезд № 7373 отправится с Жигулевского Моря в 10:09, а в Жигулевск прибудет в 10:25. Время отправления второй электрички — 10:59, в Жигулевск она прибудет в 11:13.

Электричка № 6304/6303 от станции Пятилетка тронется в путь в 05:48), на станцию Жигулевское Море прибудет ориентировочно в 07:44–07:48, а на конечную станцию Отвага — в 08:19.

В рабочие дни будет курсировать поезд № 7375, Жигулевское Море — отправление в 15:55, в Жигулевск поезд прибудет в 16:11.

Внимание! Изменения коснутся поездов Тольятти — Самара и в обратном направлении, из столицы региона в автоград: № 7112/7111 Самара отправится в 08:10, на Жигулевском Море будет в 09:43, а в Тольятти — в 10:05.

Те, кто запутался в изменениях расписания, всегда смогут уточнить актуальное время на сайте Самарской пассажирской компании.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре 480-й автобусный маршрут хотят сделать льготным
11 сентября 2024, 12:37
В Самаре 480-й автобусный маршрут хотят сделать льготным
На странице главы региона в соцсетях местные пожаловались на состояние транспорта и проблемы с проездом по 480-му маршруту. Транспорт
106
В Самаре на пересечении Полевой и Арцыбушевской трамвай сошел с рельсов
10 сентября 2024, 10:19
В Самаре на пересечении Полевой и Арцыбушевской трамвай сошел с рельсов
Из-за этого возникли проблемы с работой общественного транспорта. Происшествия
340
В Самаре 8 сентября ограничат движение транспорта рядом с площадью Куйбышева
05 сентября 2024, 14:01
В Самаре 8 сентября ограничат движение транспорта рядом с площадью Куйбышева
Ограничения будут действовать с полудня до полуночи. Транспорт
797
В центре внимания
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
11 сентября 2024  13:08
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
114
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
11 сентября 2024  11:11
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
289
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
11 сентября 2024  09:59
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
209
Назван новый мусорный оператор Самарской области
10 сентября 2024  12:58
Назван новый мусорный оператор Самарской области
439
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
10 сентября 2024  11:52
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
341
Весь список