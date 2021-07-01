В Самару привезли 22 новых троллейбуса

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани в собственном автомобиле от жары умер 45-летний мужчина
В Сызрани в собственном автомобиле от жары умер 45-летний мужчина
В Самаре бывшая завзерноскладами предстанет перед судом за погибших и пострадавших людей
В Самаре бывшая завзерноскладами предстанет перед судом за погибших и пострадавших людей
Австрия разрешила туристам из России въезд с условием карантина
Австрия разрешила туристам из России въезд с условием карантина
В Тольятти побит очередной температурный рекорд, который держался 67 лет
В Тольятти побит очередной температурный рекорд, который держался 67 лет
Еще 13 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 13 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Состоится пешеходная экскурсия Звёзды кинематографа в Самаре»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Самарский драмтеатр взяли под охрану
Самарский драмтеатр взяли под охрану
В Самаре на Московском шоссе «скорая» столкнулась с иномаркой
В Самаре на Московском шоссе «скорая» столкнулась с иномаркой
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.72
0.35
EUR 86.51
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
В Самарскую областную юношескую библиотеку приглашают на «День цветов»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В Самару привезли 22 новых троллейбуса

1 июля 2021 11:25
136
В Самару привезли 22 новых троллейбуса

В Самаре пополнился транспортный парк ТТУ. В областную столицу по контракту поставили 22 троллейбуса "Адмирал". Поставщики троллейбусов "ПК Транспортные системы" рассказали:

- В обустройстве интерьера только мы применяем алюминиевые сплавы, что снижает пожарную нагрузку салона, а также делает его эстетичным, долговечным и износостойким. В данной модели есть: видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной ситуации, новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, современные системы климат-контроля.

Новые троллейбусы полностью низкопольные с тремя широкими дверными проёмами. На 80 % модель состоит из комплектующих российского производства и отличается наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость - 96 человек, предусмотрено 33 сидячих места. Максимальная конструктивная скорость составляет 70 км/ч.

Самара получила новый подвижной состав в рамках участия в национальной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно которой 60 % стоимости контракта финансируется из федерального бюджета, а остальные 40 % - из регионального.

В ближайшее время "Адмиралы" выйдут на улицы города. Их запустят по маршруту №4, пишет Сова.инфо.

 Фото: "ПК Транспортные системы"

Теги: городской транспорт троллейбусы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре полностью восстановили движение электротранспорта по проспекту Кирова
15 июня 2021, 09:35
В Самаре полностью восстановили движение электротранспорта по проспекту Кирова
Там на участке от Заводского шоссе до улицы Ветлянской ремонтировали теплосеть. Транспорт
624
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
09 июня 2021, 10:55
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
Для ремонтных работ потребуется разобрать рельсы. Транспорт
1193
В Самаре появятся новые троллейбусы
31 мая 2021, 11:54
В Самаре появятся новые троллейбусы
60% платы пойдет из федерального бюджета, еще 40% - из регионального. Транспорт
1035
В центре внимания
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
1 июля 2021  12:29
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
152
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
1 июля 2021  12:13
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
158
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
1 июля 2021  10:30
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
146
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
1 июля 2021  09:45
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
152
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
30 июня 2021  11:28
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
423
Весь список