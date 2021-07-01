В Самару привезли 22 новых троллейбуса

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В Самаре пополнился транспортный парк ТТУ. В областную столицу по контракту поставили 22 троллейбуса "Адмирал". Поставщики троллейбусов "ПК Транспортные системы" рассказали:



- В обустройстве интерьера только мы применяем алюминиевые сплавы, что снижает пожарную нагрузку салона, а также делает его эстетичным, долговечным и износостойким. В данной модели есть: видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной ситуации, новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, современные системы климат-контроля.



Новые троллейбусы полностью низкопольные с тремя широкими дверными проёмами. На 80 % модель состоит из комплектующих российского производства и отличается наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость - 96 человек, предусмотрено 33 сидячих места. Максимальная конструктивная скорость составляет 70 км/ч.



Самара получила новый подвижной состав в рамках участия в национальной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно которой 60 % стоимости контракта финансируется из федерального бюджета, а остальные 40 % - из регионального.



В ближайшее время "Адмиралы" выйдут на улицы города. Их запустят по маршруту №4, пишет Сова.инфо.

Фото: "ПК Транспортные системы"