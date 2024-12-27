В Самарской области временно приостановили переправу в Рождествено

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В самарской области крупное село на правом берегу Волги отрезало от областного центра. Об этом рассказали спасатели.

— Внимание! Тонкий лед, торосы, промоины на реке Волга. Организованная переправа по маршруту «Самара — Рождествено» временно приостановлена. Переправа через реку на любом виде транспорта, включая пеший переход по льду представляет опасность для жизни. Будьте внимательны и осторожны! — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

24 декабря из-за тяжелой ледовой обстановки на линии Самара — Подголятино отменили два рейса: Самара — Подголятино в 17:00 и Подголятино — Самара в 18:00. А с 25 декабря навигацию остановили из-за затруднений при прохождении речного транспорта.

При этом Рождествено с дорожной сетью Самарской области связали с помощью автозимника. На данный момент он находится в хорошем техническом состоянии, которое обещают поддерживать до возвращения в регион плюсовых температур, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана