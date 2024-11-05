В Самарской области с января 2025 года поднимут цены на эвакуацию автомобилей

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В Самарской области с 1 января 2025 года будут скорректированы тарифы на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств. Соответствующий проект приказа опубликовал департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.

"Проектом приказа предлагается провести с 1 января 2025 года корректировку действующих долгосрочных тарифов на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств на территории Самарской области с учетом прогнозного показателя индекса потребительских цен", - отмечается в пояснительной записке.

Тариф проиндексируют до 2395 рублей. Напомним, в январе 2024 г. эвакуация задержанного авто обходилась в 2264 рубля, в 2023 году - 2112 рублей.

Плата за хранение в зависимости от категории транспортного средства составит: за первые пять часов от 6 до 37 рублей, далее — от 18 до 116 рублей, пишет Волга Ньюс.