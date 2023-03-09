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В Самарской области с 10 марта изменится расписание двух электричек

9 марта 2023 10:43
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В Самарской области с 10 марта изменится расписание двух электричек

Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, расписание двух электричек скорректируют: 

1. Поезд № 7379 Жигулевское Море (отправление 19:45) - Жигулевск (прибытие 20:01) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отправление 19:37) - Жигулевск (прибытие 19:53); 

2. Поезд № 7529 Новоотрадная (отправление 05:39)- Самара (прибытие 07:27) на участке Кинель - Самара проследует по измененному расписанию. 

Кроме того, с 11 марта в Самарской области изменится расписание "Ласточки" в выходные дни. 

А с 17 марта нововведения ожидаются во времени отправления и прибытия электричек на участке Мирная - Самара. 

Также из-за проведения ремонтных работ 20 и 21 марта скорректируется график ещё нескольких пригородных электропоездов на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск, пишет Сова.

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