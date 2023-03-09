В Самарской области с 10 марта изменится расписание двух электричек

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Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, расписание двух электричек скорректируют:

1. Поезд № 7379 Жигулевское Море (отправление 19:45) - Жигулевск (прибытие 20:01) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отправление 19:37) - Жигулевск (прибытие 19:53);

2. Поезд № 7529 Новоотрадная (отправление 05:39)- Самара (прибытие 07:27) на участке Кинель - Самара проследует по измененному расписанию.

Кроме того, с 11 марта в Самарской области изменится расписание "Ласточки" в выходные дни.

А с 17 марта нововведения ожидаются во времени отправления и прибытия электричек на участке Мирная - Самара.

Также из-за проведения ремонтных работ 20 и 21 марта скорректируется график ещё нескольких пригородных электропоездов на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск, пишет Сова.