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В Самарской области на трассе М-5 «Урал» груз повредил балки пролетного строения путепровода

2 декабря 2024 18:29
151
В Самарской области на трассе М-5 «Урал» большегруз повредил балки пролетного строения путепровода

В ходе провоза неустановленным транспортным средством негабаритного груза по федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» повреждены балки пролетного строения путепровода, расположенного над дорогой и входящего в состав региональной трассы Обход города Сызрани. В настоящее время министерством по данному факту готовится заявление в правоохранительные органы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд автомобильного транспорта по указанному путепроводу ограничен и осуществляется реверсивным способом по одной полосе. Движение по открытому участку путепровода не представляет опасности для транспортных средств.

Просим с пониманием отнестись к нештатной ситуации и планировать поездки заранее.

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