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В Самаре салоны подвижного состава МП «Трамвайно-троллейбусное управление» продолжают оснащать системами видеонаблюдения

4 мая 2023 20:09
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В Самаре салоны подвижного состава МП «Трамвайно-троллейбусное управление» продолжают оснащать системами видеонаблюдения

Безопасности пассажиров при перевозках общественным транспортом уделяется повышенное внимание. В числе предпринимаемых мер – оснащение подвижного состава системами видеонаблюдения. Так, в Городском депо муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» специалисты подрядной организации, которая выиграла по результатам аукциона, устанавливают в вагонах трамваев видеокамеры и другое необходимое оборудование.

Напомним, что впервые такое оснащение появилось в самарских трамваях перед Чемпионатом мира по футболу. Тогда приборы видеофиксации смонтировали в 177  вагонах. Работа в этом направлении продолжается ежегодно. И в текущем году подрядчик оборудует еще 20 вагонов.

«При любых происшествиях, инцидентах, связанных с тем, как ведут себя пассажиры, а также экипажи, видео с камер может быть первоисточником, к которому можно обратиться и восстановить хронологию того или иного события – как оно начиналось, как развивалось, чтобы в итоге была установлена причина и были приняты справедливые решения, – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий ТапилинВопрос, связанный с необходимостью продолжения работ по оснащению системами видеонаблюдения городского пассажирского транспорта, поднимается на ежеквартальных заседаниях городской Комиссии по  безопасности дорожного движения. Согласно поручениям, сформирован график, утвержденный городской Администрацией: в том числе, обозначены мероприятия, количество камер, которые должны установить в конкретный период в конкретном виде транспорта, сроки реализации».

В каждом салоне трамвая размещают по 6 камер – напротив входных дверей, сзади и впереди, а также в кабине вагоновожатого.

Кроме того, по требованию законодательства в кабине водителя устанавливаются видеорегистраторы – это 25 часов непрерывной видеосъемки, с функцией повтора. И эти приборы помогают разрешить спорные ситуации, которые могут возникать в процессе работы на маршрутах.

«На линии были случаи, когда такое оборудование помогало установить виновника ДТП. Например, когда тот или иной автомобиль, выезжая на трамвайные пути или при резком перестроении «подрезал» трамвай. Либо нужно определить, почему водитель трамвая не успел вовремя осуществить торможение. Благодаря видеооснащению мы получаем подлинные данные. Поэтому такие приборы – важная и нужная вещь, – подчеркнул директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. – После завершения текущих работ в общей сложности современным оборудованием будет оснащено 232  вагона МП «ТТУ». Работа в этом направлении продолжится и в последующие годы».

 Камеры призваны не только обеспечивать безопасность пассажиров, но и дисциплинировать их. Все, что происходит в вагонах, видно на мониторе в кабине водителя. Видео- и звукозапись сохраняются на жестком диске. В случае необходимости они передаются правоохранительным органам. 

«Техническое оснащение обновляется. В данный момент мы устанавливаем более совершенное оборудование, позволяющее производить передачу данных видеонаблюдения в режиме онлайн, в том числе по запросу оперативных служб – МВД, МЧС, ФСБ. Информация архивируется и хранится в течение 30 суток, – пояснил Сергей Форманский, заместитель генерального директора организации, занимающейся интеллектуальными системами безопасности. Системы видеонаблюдения, которые в настоящее время монтируются, отечественного производства, сертифицированные. Задача специалистов – оснастить вагоны видеооборудованием в сроки, определенные аукционной документацией и, соответственно, контрактом. Мы должны установить камеры в 20 трамвайных вагонах до 24 июня текущего года. Камеры размещаются в открытом положении. Однако, вся проводка будет скрыта под обшивкой вагона, чтобы исключить случаи порчи – вандализма».

Стоит также отметить, что повышенное внимание, прежде всего, уделяется подвижному составу, который направляется на маршруты, пролегающие по улицам с напряженным дорожным трафиком, например, по улице Ново-Садовой.

 

 

 

 

Теги: Городской транспорт

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